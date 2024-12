Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered - jeszcze tej zimy Kain i Raziel zmierzą się w odnowionej wersji

Nosgoth i jego (anty)bohaterowie to już od dawna melodia przeszłości i nie zapowiada się, by uniwersum dostało jakieś rozwinięcie. Mimo to Blood Omen czy Legacy of Kain wciąż pozostały w pamięci niejednego gracza. Na dzień dzisiejszy dość mocno zestarzały się pod względem technicznym, ale nadal zachwycają klimatem czy bardzo wysokim poziomem dialogów. Na szczęście w trakcie State of Play potwierdzono niedawne przecieki w związku z remasterem Soul Reaverów.

Zgodnie z przewidywaniami, najnowsze State of Play potwierdziło premierę Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered na 10 grudnia.

Taki powrót z pewnością będzie nie lada wydarzeniem dla niejednej osoby. Legacy of Kain: Soul Reaver to już legenda gatunku, przez lata oczekiwano zresztą jakiegoś wznowienia - o czym świadczą częste komentarze czy ruch w środowisku moderskim. Dopiero co do sieci zawitała informacja o rychłej premierze remastera i nie trzeba było długo czekać na efekty. Zgodnie z zapowiedzią, Sony zjawiło się z kolejnym State of Play - i choć ogółem trudno mówić o zachwytach, poniższy trailer zdecydowanie należy do jego najjaśniejszych punktów:

Trudno tutaj mówić o jakimś absolutnym przeobrażeniu - wszak to wciąż "tylko" remaster - ale obie odsłony Legacy of Kain: Soul Reaver otrzymają pewien graficzny lifting, wyższą rozdzielczość i niewątpliwie będą przystępniejsze pod kątem czysto gameplayowym. Dzięki temu na najnowszych sprzętach w odświeżenie zagrają zarówno weterani, jak i nieco młodsze osoby, dla których barierą nie do przejścia były dotąd np. techniczne kwestie. Na pierwszy rzut oka szczególnie duży progres widać przy modelach postaci. Tym samym mroczna historia upadłego wampira i jego bezlitosnego władcy, a następnie nemezis odżywa na nowo. Nie tylko na PS4 i PS5, ale rzecz jasna - jak potwierdza to choćby świeżo puszczona wersja trailera od Aspyr Media - również na Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch i komputery osobiste. Idealnie na 25-lecie Soul Reavera. Kto wie, może ciepłe przyjęcie zachęci do nowych ruchów w uniwersum...

