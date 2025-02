Fani serii przygotowują remake Tomb Raider: Legenda i Legacy of Kain: Soul Reaver na Unreal Engine 5

Wygląda na to, że dawne hybrydy przygodówek i gier akcji w dalszym ciągu mają w pewnych miejscach wzięcie. Zresztą dość regularnie część graczy wyraża chęć zagrania w odświeżone wersje kultowych tytułów sprzed paru dekad, które w aktualnym stanie mimo wszystko uderzają anachronicznością, przez co nierzadko trudno je uruchomić na współczesnym sprzęcie. W wielu przypadkach musimy po prostu zadowalać się nieoficjalnymi remake'ami i remasterami.

Dwie ekipy pracują nad wypuszczeniem odrestaurowanych wersji dwóch legendarnych pozycji - są to kolejno Tomb Raider: Legenda i Legacy of Kain: Soul Reaver, a wszystko to w Unreal Engine 5.

Zacznijmy od nieco mniej zaawansowanego projektu. Monkey Riot jest na etapie pracy nad odpowiednim zaimplementowaniem sterowania, nim twórcy przejdą do projektowania na nowo środowiska. Możemy zatem póki co przyjrzeć się modelowi Lary Croft. Tomb Raider: Legenda to jedna z najważniejszych części franczyzy, która została wypuszczona po zdecydowanie jej słabszej fazie. Koniec końców mieszanka akcji i zagadek przyjęła się świetnie i przez wielu do dziś uznawana jest za najlepszą część tej wielkiej serii.

No i mamy oczywiście inną znakomitą grę Crystal Dynamics - Soul Reavera z 1999 roku. Po rozpoczynającym serię Blood Omen to właśnie historia Raziela, upadłego wampira, na dobre rozpędziła wielką, zagmatwaną sagę Legacy of Kain, której główną osią jest konflikt dwóch potężnych istot w jednym z najbardziej fascynujących uniwersów w historii branży. W tym przypadku mowa o jednoosobowym zespole. Ali Aljaber podzielił się aktualnym stanem swoich prac. Możemy się przyjrzeć kilku robiącym dobre wrażenie sekwencjom zręcznościowym.

Źródło: DSOGaming