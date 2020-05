League of Legends: Wild Rift w wersji mobilnej na nowym wideo

Gry League of Legends nie trzeba przedstawiać chyba nikomu. Produkcja z gatunku MOBA przyciągnęła do siebie kilkadziesiąt milionów graczy z całego świata, jednakże do tej pory w zabawie mogli uczestniczyć jedynie użytkownicy komputerów PC. To ma się niebawem zmienić. Jakiś czas temu zapowiedziano produkcję League of Legends: Wild Rift, czyli mobilną odsłonę LOL-a przeznaczoną na smartfony oraz tablety pracujące pod kontrolą systemów Android i iOS. W grę wchodzi też wariant dedykowany konsolowcom. Dziś, Riot Games udostępniło materiał będący pełnoprawną zapowiedzią, w którym ujęto kilkanaście minut rozgrywki. Co ujawnia wspomniany wcześniej materiał?

League of Legends to sukces, jakich mało. Mimo to do tej pory nie doczekaliśmy się jego odsłony przeznaczonej na konsole oraz urządzenia mobilne. Niemniej, już od 6 czerwca mieszkańcy Brazylii oraz Filipin będą mogli spróbować zabawy na wspomnianym sprzęcie. Umożliwią to ograniczone testy beta. Na oficjalną premierę oraz dostępność w Europie będziemy musieli jednak nieco zaczekać. Czy warto? Przyglądając się najświeższemu zwiastunowi produkcji okraszonemu gameplay'em oraz komentarzami, odpowiem zdecydowanie — tak. Jeśli chcecie otrzymać powiadomienie o dostępności tytułu w Google Play, możecie dokonać darmowej wstępnej rejestracji.

Wideo opisuje z całkiem dużą szczegółowością to, na co mogą liczyć gracze oczekujący na mobilną odsłonę League of Legends: Wild Rift. Jeśli obawiacie się tego, czy wasze urządzenie spełni oczekiwania tytułu, możecie przestać. Jak zapowiedzieli już wcześniej twórcy popularnego MOBA, gra potrzebuje do działania 1 GB pamięci RAM oraz procesora od Qulacomm Snapdragonoa 410 i GPU Adreno 306 wzwyż. Produkcja będzie kompatybilna ze smartfonami Apple od iPhone'a 5S wzwyż. Choć nie pochłonął mnie świat LOL-a w odsłonie PC, czuję, że dam szasnę tytułowemu tworowi, z którym zamierzam spędzić przynajmniej kilkanaście godzin.

Źródło: Riot Games, AndroidPolice