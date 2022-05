Kto nie chce wolności słowa na "nowym" Twitterze? Wiemy, kto stoi za kampanią przeciw Elonowi Muskowi

Przed kilkoma dniami Elon Musk zasugerował, by przeprowadzić dochodzenie w sprawie grup, które wzywają czołowych reklamodawców (Coca-Cola, Disney) do bojkotu "nowego" Twittera – Twittera zarządzanego przez Muska, który priorytetem platformy chce uczynić wolność słowa. "Kto finansuje te organizacje, które chcą kontrolować Twój dostęp do informacji? Zbadajmy to…" – napisał Musk we wtorek wieczorem na Twitterze. W liście, pod którym podpisało się 26 różnych ugrupowań (m.in. Media Matters For America, Black Lives Matter Global Network Foundation i Women's March) sugerowano, że reklamodawcy "ryzykują swoje marki skojarzeniem ich z platformą wzmacniającą nienawiść, ekstremizm, dezinformację zdrowotną i teoretyków spiskowych".

Elon Musk przejął Twitter. Nie każdemu się to podoba. 26 różnych organizacji rozpoczęło już nawet swoją krucjatę, próbując wpłynąć na twitterowych reklamodawców. Wiadomo już, kto za nią stoi.

W ubiegłym tygodniu Elon Musk, który kupił platformę społecznościową Twitter za 44 miliardów dolarów zapowiedział, że rozćwierkane social media za jego "panowania" będzie neutralne politycznie. "Aby Twitter zasługiwał na zaufanie publiczne, musi być neutralny politycznie, co w praktyce oznacza denerwowanie w równym stopniu skrajnej prawicy, jak i skrajnej lewicy" - napisał w jednym z Tweetów. I faktycznie, minęło zaledwie kilka dni, a marki reklamujące się na Twitterze (m.in. Coca-Cola) zaczęły otrzymywać specyficzny list od "zatroskanych" ugrupowań.

"Pod przewodnictwem Muska, Twitter może stać się szambem dezinformacji zanieczyszczającym ekosystem informacyjny w czasach, gdy zaufanie do instytucji i mediów informacyjnych jest już i tak na bardzo niskim poziomie. Wasze pieniądze z reklam mogą albo sfinansować projekt próżności Muska, albo pociągnąć go do odpowiedzialności. Wzywamy, abyście zażądali od Muska przestrzegania standardów zaufania i bezpieczeństwa społeczności i wycofali wydatki na reklamy na Twitterze, jeśli standardy te nie będą przestrzegane." - czytamy w liście.

Who funds these organizations that want to control your access to information? Let’s investigate …https://t.co/dBFsGjOMC8 — Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022

Nie ma się co dziwić, że Musk zainteresował się, kto jest faktycznym źródłem tych rewelacji. Jednym z tropów był papier firmowy, na którym wysłano listy. Widniały na nim loga organizacji Accountable Tech, Media Matters for America oraz Ultraviolet. Po nitce do kłębka, kilka redakcji (w tym brytyjskie DailyMail) zdołały określić, że za organizacjami tymi stoi chociażby Open Society Foundation George'a Sorosa, ale także organizacje pozarządowe założone przez byłych pracowników administracji H. Clinton i B. Obamy, zamożni darczyńcy z Partii Demokratów i ich fundacje rodzinne oraz rządy państw europejskich.

Nagłówek i skrót artykułu z serwisu DailyMail

W wielkim skrócie - za organizacją Accountable Tech stoi m.in. Jesse Lehrich, były rzecznik ds. polityki zagranicznej w kampanii Hillary Clinton i bratanek Davida Axelroda, byłego doradcy Baracka Obamy. Mamy też Media Matters for America, za którym stoi David Brock, nazywany "egzekutorem Clinton", który zebrał dziesiątki milionów dolarów i stworzył rozległą sieć wpływowych ludzi, aby wspomóc jej kandydaturę na prezydenta USA. Jak czytamy w DailyMail, jeden z sygnatariuszy listy, Access Now, jest z kolei mocno wspierany przez europejskie rządy. Według raportu największym darczyńcą jest tu szwedzka rządowa agencja rozwoju Sida, a zaraz za nią Soros Open Society Foundations. Duże kwoty na rzecz Access Now przekazały też rządy Danii, Niemiec i Holandii, a także rząd Kanady.

Źródło: Twitter, DailyMail