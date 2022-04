Twitter zmienia właściciela. Elon Musk kupuje platformę społecznościową za kwotę 44 mld dolarów

Elon Musk jest aktualnie najbogatszym człowiekiem na świecie, a przynajmniej na to wskazuje Forbes. Multimiliarder jest też wielkim fanem Twittera, na którym chętnie publikuje krótkie posty, tak zwane tweety. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca, twórca potęgi Tesli i SpaceX, zgadza się ze wszystkimi działaniami włodarzy serwisu. Muskowi zdarzało się bowiem krytykować Twittera i deklarować potrzebę zmian związanych z prawdziwą wolnością słowa. Aby to zrobić, trzeba mieć jednak realny wpływ na kształt platformy. To nie przeszkoda, gdyż niedawno w ręce wizjonera trafiło 9,2% akcji spółki. Twitter zaproponował mu nawet stanowisko w zarządzanie, natomiast Elon Musk odmówił, co mogło oznaczać potencjalną chęć przejęcia całej platformy. Scenariusz ten właśnie się spełnia, a przedsiębiorca kupi 100% akcji platformy. Możemy szykować się na serię zmian dotyczących Twittera.

Elon Musk kupuje 100% akcji platformy społecznościowej Twitter. Spółka zniknie z giełdy, a przedsiębiorca będzie jej pełnoprawnym właścicielem. To oznacza realne zmiany dla użytkowników serwisu.

O tym, że Elon Musk ostrzy zęby na Twittera, mówiło się od dawna, ale były to jedynie przypuszczenia. Dziś mamy już konkrety. Przedsiębiorca zapłaci po 54,2 dolarów za akcję, co daje łączną kwotę 44 mld dolarów za całość. W momencie finalizacji transakcji akcjonariusze otrzymają wypłatę warunkowaną wspomnianą ceną pojedynczej akcji. Co więcej, spółka Twitter całkowicie zniknie z giełdy, a o jej losach będzie decydował, a jakże, sam Elon Musk. To efekt ostatnich spotkań z akcjonariuszami, którzy byli przekonywani do słuszności przedstawionej oferty. Kwota 44 mld dolarów miała być ostatnią propozycją Muska i jak widać, okazała się atrakcyjna dla decydentów.

Po co właściwie Elon Musk zdecydował się na zakup Twittera. Przedsiębiorca widzi drzemiący w nim potencjał wzrostu, ale to tylko część prawdy. Szef Tesli najzwyczajniej w świecie wierzy w to, że platforma jest idealnym miejscem do szerzenia zasad demokracji i wolności słowa, szczególnie w ujęciu najważniejszych spraw dotyczących przyszłości ludzkości. Uczynienie Twittera lepszym miejscem to odważne zadanie, jakie stawia przed sobą nowy właściciel. Dla użytkowników oznacza to szereg zmian. Pierwszą będzie najprawdopodobniej wprowadzenie przycisku edycji, który pozwoli na zmianę treści tweeta przez ograniczony czas po publikacji.

Źródło: Twitter, Elon Musk