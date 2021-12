Elon Musk wyśmiewa ideę metaverse oraz Web 3.0. Czym argumentuje swoje negatywne nastawienie?

Końcówka 2021 roku zapisze się w historii jako coś w rodzaju wielkiego początku metaverse. W zasadzie idea metaświatów jest o wiele starsza, ale dopiero dzięki wysyłkom Facebooka, czy też Microsoftu, możemy w pełni zanurzyć się w metadoświadczeniach. O ile Mark Zuckerberg i "spółka" planuje przyszłość internetu w metabarwach, to nie wszyscy innowatorzy technologiczni XXI wieku podzielają ten optymizm. Przykładowo Elon Musk, którego osoby przedstawiać nie trzeba, uważa, że idea metaverse jak i łączące się z nią w pewnym stopniu Web 3.0 to rzeczy przereklamowane i niemające większego sensu czy szansy powodzenia.

Bill Gates, Mark Zuckerberg i wiele innych znamienitych nazwisk szalenie mocno gloryfikuje ideę metaświata oraz Web 3.0. Po drugiej stronie barykady znajduje się Elon Musk oraz Jack Dorsey.

Elon Musk znany jest z trollowania, jak i wygłaszania niepopularnych idei, będących często ideami pod prąd w stosunku do tzw. mainstreamu. Cóż, tak już mają wielkie umysły tego świata. Tym razem miliarder powiedział, że nie widzi niczego przekonującego w koncepcji metaverse opartego na wirtualnej rzeczywistości. Samo Web 3.0 (usługi zbudowane wokół blockchainu oraz kryptowalut) opisał jako mglistą koncepcję, w której więcej jest marketingu niż rzeczywistości. Dyrektor generalny SpaceX skonkludował, iż nie rozumie sensu tych koncepcji, po czym dodał, że jest być może na nie za stary.

Musk uargumentował swoją opinię stwierdzając, że "nikt nie będzie chciał zakładać sobie pieprzonego telewizora na głowę na cały dzień", by przebywać w metaverse, a dodatkowo nie wychodzić przy tym poza ściany własnego mieszkania. Gdyby głębiej zastanowić się nad VR/metaverse, to rzeczywiście można dojść do wniosku, że próba przebicia się z tymi rozwiązaniami miała miejsce już co najmniej dwa razy - w latach 90. ubiegłego wieku oraz na początku tego millenium wraz z grą Second Life. Z kolei to, z czym stykamy się dziś, to głównie ulepszony technologicznie sprzęt oraz wielka, marketingowa machina, która próbuje przekonać niezdecydowanych, do spróbowania z czym "je się" wirtualną rzeczywistość w obecnych czasach.

Wracając do Web 3.0, ideę tą krytykował ostatnimi czasy także Jack Dorsey - amerykański programista i przedsiębiorca, współzałożyciel i dawny dyrektor generalny Twittera. Twierdzi on, że Web 3.0 nie zdemokratyzuje internetu (o czym często wspomina się w temacie sieci "nowej generacji"), a jednie sprawi, że władza dotychczasowych firm takich jak Facebook czy Google przeniesie się po prostu w świat nowych funduszy venture capital (średnio- i długoterminowe inwestycje w przedsiębiorstwa niepubliczne), takich jak np. Andreessen Horowitz. O swoich metawątpliwościach Musk opowiedział w wywiadzie, który znajdziecie poniżej:

Źródło: The Verge