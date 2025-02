Kingdom Come: Deliverance II osiągnęło olbrzymi sukces w zaledwie jeden dzień od debiutu. To krok milowy dla czeskiej branży gier

Gra Kingdom Come: Deliverance II okazała się godnym następcą pierwszej części. W ocenie wielu graczy produkcja jest nawet lepsza niż się spodziewano, co sugeruje, że może to być poważny kandydat do miana gry roku. Entuzjastyczne oceny graczy i dziennikarzy branżowych przekładają się w tym przypadku także na sprzedaż oraz liczbę aktywnych graczy. Zaledwie 24 godziny wystarczyły, by tytuł Warhorse Studios rozszedł się w imponującej liczbie egzemplarzy.

Studio Warhorse poinformowało, że zaledwie 24 godziny wystarczyły, by ich najnowsza produkcja, czyli Kingdom Come: Deliverance II, sprzedała się w milionie egzemplarzy. To olbrzymi sukces dla czeskiej branży gier.

Mamy dopiero luty, a na rynku już pojawiła się produkcja, która może mocno namieszać w plebiscytach na tytuł gry roku. Kingdom Come: Deliverance II zaliczyło bardzo udany start. Średnia ocen wystawionych przez portale branżowe oscyluje obecnie na Metacritic w okolicach 88/100. Nową produkcję Warhorse Studios doceniają też gracze, ponieważ średnia jest w tym przypadku niemal identyczna (8,8/10). Widać to też po recenzjach na Steamie, gdzie aż 91% z nich jest pozytywnych. Grze udało się też wypracować niezły wynik, jeśli chodzi o liczbę aktywnych graczy. W ostatnich 24 godzinach w Kingdom Come: Deliverance II bawiło się na Steamie równocześnie ponad 176 tys. osób, co jest bardzo dobrym rezultatem, jak na grę RPG skierowaną wyłącznie do pojedynczego gracza. W tym kontekście nie dziwią bardzo dobre wyniki sprzedaży gry, czym pochwaliło się studio Warhorse na profilu w serwisie X.

Over a million of you have stepped into our world. We're beyond grateful for your support - thank you for making #KCD2 a triumph! pic.twitter.com/2YDmcDx3mn — Warhorse Studios (@WarhorseStudios) February 5, 2025

Okazuje się, że wystarczył zaledwie dzień od premiery, by gracze kupili łącznie milion egzemplarzy Kingdom Come: Deliverance II. Jest to rekordowy wynik dla czeskiej branży gier, a trzeba pamiętać, że sprzedaż gier RPG jest zwykle bardziej rozłożona w czasie w porównaniu z wieloma innymi produkcjami. O ile większość współcześnie wydawanych tytułów osadzonych w otwartym świecie notuje wysoki szczyt sprzedażowy krótko po premierze, a następnie wyniki te dosyć szybko spadają, tak w przypadku wielu RPG-ów sprzedaż na premierę jest bardziej stonowana, ale utrzymuje się na dobrym poziomie przez dłuższy czas. To oznacza, że Kingdom Come: Deliverance II może wypracować wkrótce naprawdę imponujące wyniki, czemu przysłuży się też zapewne wprowadzenie gry na platformę GOG. Ma to nastąpić jeszcze tej wiosny.

Źródło: Warhorse Studios (X)