KFA2 Vivance-01 - Test najnowszego monitora do gier z matrycą IPS. W zestawie ekran WQHD 165 Hz ze wsparciem dla HDR

KFA2, firma znana dotychczas głównie z niereferencyjnych kart graficznych czy peryferii komputerowych, wchodzi teraz także na rynek monitorów do gier. Pierwsza zapowiedź sprzętu o nazwie KFA2 Vivance-01 pojawiła się jeszcze w ubiegłym roku, jednak temat szybko przycichł. Do tematu powróciliśmy w ostatnich tygodniach, gdy ogłoszono polską cenę oraz dostępność wspomnianego monitora. Sprzęt charakteryzuje się wykorzystaniem 27-calowej matrycy WQHD o wysokim odświeżaniu oraz ze wsparciem dla trybu HDR. Podobnych konfiguracji na rynku jest mnóstwo, więc na dzień dobry KFA2 wchodzi w starcie z takimi markami jak AOC, Acer, LG czy Dell. Być może kartą przetargową okaże się cena, która w naszym kraju będzie wynosić 1299 złotych. Oczywiście nawet dobra cena nie pomoże, jeśli matryca okaże się przeciętnej jakości. Sprawdzimy zatem, jak radzi sobie na co dzień model KFA2 Vivance-01.

Autor: Damian Marusiak

KFA2 Vivance-01 to typowy monitor do gier z płaskim wyświetlaczem IPS o przekątnej 27 cali oraz rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli. Oferuje także wysoką częstotliwość odświeżania na poziomie 165 Hz oraz wsparcie dla techniki NVIDIA G-SYNC Compatible poprzez Adaptive-Sync. Wizualnie KFA2 Vivance-01 prezentuje się wyjątkowo minimalistycznie - nie znajdziemy tutaj nawet podświetlenia LED RGB (co dla wielu potencjalnych odbiorców wcale nie musi być wadą). Sprzedaż monitora ruszy od maja, jednak potencjalny sukces będzie uzależniony przede wszystkim od jakości matrycy. Tutaj otrzymujemy wspomniany IPS ze wsparciem dla szerokiej przestrzeni barw DCI-P3. Poziom pokrycia gamutu według deklaracji sięga 95%. Nie brakuje także obsługi HDR, choć mowa tutaj o najbardziej podstawowej implementacji, gdzie jak z doświadczenia wiemy, nie wpłynie to jakoś znacząco inaczej w porównaniu do SDR.

KFA2 Vivance-01 to debiutujący na rynku monitor do gier z ekranem o przekątnej 27 cali, rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli oraz 165 Hz częstotliwością odświeżania. Można by rzec - klasyka gatunku.

Monitor KFA Vivance-01 wykorzystuje matrycę typu IPS, czyli In-plane Switching. Ekran typu IPS charakteryzuje się specyficznym ułożeniem ciekłych kryształów względem powierzchni ekranu - ułożone są one równolegle w stosunku do powierzchni, a więc inaczej niż choćby w matrycach typu TN, gdzie kryształy są rozłożone bardziej prostopadle. Głównymi cechami paneli IPS jest wierniejsze odwzorowanie barw oraz bardzo dobre kąty widzenia - te bowiem są równie szerokie gdy patrzymy z góry, z dołu lub też z boków. Monitory z matrycami IPS są często rekomendowane dla grafików właśnie ze względu na wspomniane kąty widzenia, które nie zaburzają kolorów oraz z powodu możliwości szerszego odwzorowania palety barw Adobe RGB. Nie jest to jednak technologia bez wad - stosunkowo niski kontrast powoduje, że czerń bardziej przypomina szare odcienie.

Specyfikacja monitora KFA2 Vivance-01 Typ matrycy IPS (In-plane Switching) Przekątna ekranu 27 cali Rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli Technologia odświeżania NVIDIA G-SYNC Compatible Częstotliwość odświeżania 165 Hz Zakrzywienie ekranu - Głębia kolorów 10-bit / 1.07 mld odcieni barw Czas reakcji matrycy 1 ms MPRT Kontrast statyczny 1000:1 Luminancja 350 nitów Wsparcie dla HDR HDR10, VESA DisplayHDR 400 Powierzchnia matrycy Matowa Odwzorowanie przestrzeni barw 99% sRGB, 95% DCI-P3 Wyjścia cyfrowe 2x DisplayPort 1.2, 2x HDMI 2.0 Inne złącza 1x Audio-jack 3.5 mm Głośniki - Waga z podstawą 4,9 kg Podświetlenie RGB - Pivot - Gwarancja 36 miesięcy Door-to-door

W teście monitora KFA2 Vivance-01, skupiamy się na kilku najważniejszych aspektach z punktu widzenia codziennego użytkowania. Przyjrzymy się więc dokładnie jakości wykonania oraz użytkowaniu menu OSD. Nie zabraknie kolorymetrycznej weryfikacji odwzorowania przestrzeni barw sRGB, Adobe RGB oraz DCI-P3 wraz ze wskazaniem błędów w przedstawieniu barw. Sprawdzimy również równomierność podświetlenia, luminancję w kilku scenariuszach oraz obecność backlight bleedingu. Nie zabraknie również omówienia kątów widzenia, input laga (opóźnienia matrycy), smużenia oraz poboru mocy.