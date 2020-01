MSI GeForce RTX 2070 SUPER Creation - nowa seria kart graficznych

Firma MSI ma w swoim portfolio mnóstwo udanych kart graficznych z wyższego segmentu. Wystarczy chociażby wspomnieć o popularnych modelach z serii Gaming czy Armor i każdy zainteresowany od razu wie, że mowa o nietanich, ale sprawdzonych i porządnych konstrukcjach. Tajwańczycy nie chcą być jednak kojarzeni tylko i wyłączenie z tymi układami. Jakiś czas temu do sprzedaży trafiły Radeony RX 5700 (XT) w wariancie Evoke, które cechują się oryginalnym, złotym układem chłodzenia, przypominającym nieco referencyjne karty Founders Edition. Sam projekt najwidoczniej przyjął się na tyle dobrze, że producent postanowił go wdrożyć również w kartach NVIDII, czego dowodem jest nadchodzący model MSI GeForce RTX 2070 SUPER Creation.

Choć nie widzimy układu w całej okazałości, to jednak od razu można skojarzyć, że system chłodzenia zastosowany w tej jednostce jest zapożyczony z Radeona RX 5700 (XT) Evoke.

Nowa karta graficzna została sfotografowana podczas trwających właśnie targów CES 2020. Choć nie widzimy układu w całej okazałości, to jednak od razu można skojarzyć, że system chłodzenia zastosowany w tej jednostce jest zapożyczony ze wspomnianego Radeona RX 5700 (XT) Evoke. Mamy tutaj ponad 2-slotową konstrukcję, która wyposażona została w dwa wentylatory, dosyć prostą, ciemną obudowę bez podświetlenia LED RGB, elegancką płytkę usztywniającą, solidny radiator i złącza zasilania 8 + 6-pin.

Niestety, MSI GeForce RTX 2070 SUPER Creation jeszcze przez jakiś czas pozostanie tajemniczą kartą. Choć spodziewamy się nieznacznego firmowego OC, to jednak nie znamy dokładnych częstotliwości pracy tego układu, podobnie jak i innych elementów specyfikacji (np. ilości i rodzaju złączy wideo). Pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że premiera karty odbędzie się już niebawem i jej cena nie będzie zbyt wysoka w stosunku do konkurencji. Przy okazji liczymy też na to, że pojawią się również inne jednostki z takim lub podobnym układem chłodzenia - mnóstwo osób z pewnością wolałoby mieć w swojej skrzynce coś takiego zamiast efekciarskiego układu z mnóstwem światełek.

Źródło: Overclock3D