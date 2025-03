Karta graficzna MSI GeForce RTX 4090 Suprim Fuzion ze zintegrowanym chłodzeniem wodnym na laminacie

Karty graficzne z zamontowanym fabrycznie systemem chłodzenia cieczą nie są częstym zjawiskiem. Jeśli takie modele w ogóle się pojawiają, to ich grono odbiorców jest dosyć ograniczone. Firma MSI postanowiła wprowadzić na rynek kartę GeForce RTX 4090 Suprim Fuzion, z którą zintegrowano cały hybrydowy system chłodzenia typu AIO. Nie jest to z pewnością produkt dla każdego, także z powodu dosyć dużej grubości całej konstrukcji.

MSI przygotowuje się do premiery karty GeForce RTX 4090 Suprim Fuzion. Jej wyróżnikiem jest zintegrowany hybrydowy system chłodzenia cieczą, który powinien zapewnić optymalne temperatury w wymagających warunkach.

Nie ma wątpliwości, że MSI GeForce RTX 4090 Suprim Fuzion będzie kartą topową, która jest skierowana przede wszystkim do entuzjastów sprzętowych. Klienci muszą przygotować się, że zajmie ona w obudowie aż 4,5 standardowego slota. Konstrukcja jest masywna nie tylko dlatego, że bazą dla niej jest najszybszy dostępny aktualnie na rynku konsumenckim układ graficzny NVIDII. Ważne jest też to, że całość wyposażono w hybrydowy systemem chłodzenia cieczą, który jest w pełni zintegrowany z pozostałymi elementami karty. Nie znajdziemy tutaj zatem oddzielnego radiatora. Pompa zamknięta wewnątrz konstrukcji ma charakter niskoprofilowy, co usprawnia przepływ powietrza. Zastosowane rozwiązanie sprawia, że nie było konieczności umieszczania więcej niż dwóch wentylatorów.

Omawiana karta posiada także miedziane radiatory na chipach pamięci VRAM. Nie zabrakło też metalowego backplate. Całość jest zasilana przez jeden konektor 12V-2x6, czyli nowszą wersję złącza 12VHPWR, która ma zapewnić wyższy poziom niezawodności niż wcześniejsze rozwiązanie. MSI GeForce RTX 4090 Suprim Fuzion posiada dwa gniazda DisplayPort i jedno HDMI. Wygląd GPU mocno nawiązuje do dosyć znanej serii Suprim X, zatem w tej kwestii nie ma większego zaskoczenia. Konstrukcja cechuje się ostrymi kątami i stalowo-srebrną kolorystyką, która z pewnością znajdzie swoich zwolenników. Niestety nie znamy na razie szczegółowej specyfikacji karty ani jej ceny. Należy jednak przygotować się na pokaźny wydatek.

Źródło: Allround-PC, WCCFTech