Karta graficzna Intel ARC A580 wkrótce doczeka się premiery. Modele dwóch producentów pojawiły się w ofertach

Intel ARC A580 został zapowiedziany już dawno, ale do tej pory nie doczekał się premiery rynkowej. Trudno jednoznacznie stwierdzić, jakie były powody tego opóźnienia. Faktem jest, że karta graficzna nie będzie należała do liderów wydajności. To raczej budżetowy układ, który posłuży przede wszystkim do starszych gier. Zbliżamy się jednak wreszcie do oficjalnego debiutu sprzętu. W sieci pojawiły się ostatnio informacje na temat dwóch modeli ARC A580.

Na rynek wkrótce trafią karty graficzne ASRock ARC A580 Challenger OC i Sparkle ARC A580 Orc. Będzie to debiut bardziej budżetowych układów Intela, których premiera mocno opóźniała się.

Nowe karty zaoferują 8 GB pamięci GDDR6 działającej na szynie 256-bitowej. Oba układy zostaną także wyposażone w 24 rdzenie Xe. Według oficjalnej specyfikacji Intela, standardowy ARC A580 ma pracować z bazową częstotliwością 1700 MHz, ale karta ASRock ARC A580 Challenger OC będzie cechowała się wyższymi zegarami. Jeśli podana specyfikacja się potwierdzi, to będzie to 2000 MHz. TDP wyniesie z kolei 175 W, a całość będzie zasilana poprzez dwa wtyki 8-pin. Do dyspozycji użytkowników oddane zostaną trzy gniazda DisplayPort 2.0 i jedno HDMI 2.1. W przypadku Sparkle ARC A580 Orc brakuje niestety póki co specyfikacji, ponieważ serwis VideoCardz opublikował na razie tylko zdjęcia.

Zabrakło także innej istotnej informacji, czyli ceny układów. Warto odnotować, że seria Intel ARC cechuje się przyzwoitym stosunkiem wydajności do ceny, pozostaje mieć nadzieję, że tak będzie też w tym przypadku. Większym problemem może okazać się grupa docelowa. Trudno bowiem jednoznacznie wskazać, do kogo kierowany jest ARC A580. Gracze, jeśli już w ogóle decydują się na układ Intela, to wybierają ARC A770 i znacznie rzadziej ARC A750. Do zastosowań biurowych zazwyczaj wystarcza zintegrowany układ graficzny, ARC A310 lub ARC A380. Teoretycznie może wydawać, że jest zatem pole dla jeszcze jednego segmentu (być może dla casualowych graczy), ale trudno pozbyć się wrażenia, że Intel mocno spóźnił się z premierą. Propozycja ta miałaby większy sens, gdyby zadebiutowała w zeszłym roku, wraz z innymi kartami Alchemist.

