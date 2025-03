Intel ARC A580 - wyciekły kolejne informacje na temat specyfikacji karty i jej wyniki w teście Geekbench 5 OpenCL

Do tej pory swojego debiutu rynkowego doczekały się cztery główne modele desktopowych kart graficznych Intel ARC. Na liście zapowiedzianych układów znajduje się także ciągle niewydany ARC A580. Od czasu do czasu pojawiają się na jego temat nieoficjalne informacje. Kolejną ich porcję otrzymaliśmy w najnowszym przecieku. Za jego sprawą ujawniono wyniki układu w teście OpenCL. Okazuje się, że może to być ciekawa propozycja dla budżetowych PC-tów.

Według opublikowanego wyniku z benchmarku OpenCL, Intel ARC A580 zaoferuje wydajność zbliżoną do układu AMD Radeon RX 7600. Przy odpowiedniej cenie może to być konkurencyjna propozycja w bardziej budżetowych zestawach komputerowych.

Informacje na temat najnowszego przedstawiciela rodziny Alchemist wyciekły za pośrednictwem serwisu Geekbench. Intel w oficjalnych komunikatach zapowiadał, że model ARC A580 będzie posiadał 24 rdzenie Xe, 384 jednostki XMX i 24 jednostki RT. Bazowe taktowanie rdzenia wyniesie 1700 MHz, a całość zostanie wyposażona w 8 GB pamięci GDDR6 o przepustowości 512 GB/s i szynie 256-bitowej. Z danych benchmarku OpenCL dowiedzieliśmy się, że taktowanie rdzenia karty osiąga maksymalny poziom 2400 MHz. Możliwe, że testowany układ był podkręcony, ale równie prawdopodobne wydaje się to, że ARC A580 zaoferuje wyższe taktowanie, niż było to pierwotnie zapowiadane. Uwagę zwraca także niższa ilość pamięci, czyli około 6 GB, ale jest to prawdopodobnie nieprecyzyjny odczyt, który pojawia się także w przypadku innych kart Intela.

Jeśli chodzi o wydajność układu w benchmarku OpenCL, to plasuje się ona na poziomie karty AMD Radeon RX 7600. GPU Intela uzyskał 82 992 punkty. Należy pamiętać, że nie jest topowe rozwiązanie z rodziny Alchemist, więc oczekiwania odnośnie jego wydajności powinny być odpowiednio stonowane. Dla porównania GeForce RTX 4060 Ti uzyskuje w tym samym teście wyniki rzędu 131 200 punktów, a Intel ARC A770 około 107 100 punktów. Nadchodzący układ to zatem propozycja do bardziej budżetowych komputerów, a jego opłacalność będzie zależała od konkretnej ceny i dostępności. Szacuje się, że MSRP na rynku amerykańskim może wynieść około 200 dolarów. Na bardziej wydajne konstrukcje Intela będziemy musieli poczekać do kolejnej generacji kart lub odświeżonych modeli Alchemist.

