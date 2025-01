Intel ARC A770 Limited Edition - referencyjny model karty graficznej nie będzie dłużej produkowany

Intel w zeszłym roku wprowadził do sprzedaży kilka kart graficznych z rodziny Alchemist i opartych na architekturze graficznej Xe-HPG. Najmocniejszym przedstawicielem był Intel ARC A770, dostępny zarówno w referencyjnej wersji bezpośrednio od producenta (ARC A770 Limited Edition) jak również w postaci autorskich konstrukcji od takich firm jak ASRock czy Acer. ARC A770 Limited Edition był również najtańszą wersją układu, gdzie mogliśmy liczyć na 16 GB pamięci VRAM. Teraz Intel potwierdza informację o dalszych planach dotyczących referencyjnego modelu.

Karta graficzna Intel ARC A770 Limited Edition nie będzie dłużej produkowana, co zostało potwierdzone przez producenta.

W zależności od oferty polskich sklepów, obecnie jeszcze kartę graficzną Intel ARC A770 Limited Edition kupimy w przedziale pomiędzy 1700 a 1800 złotych. Wkrótce jednak dostępność tego modelu ulegnie pogorszeniu, aż w końcu model zostanie wycofany ze sprzedaży. Producent potwierdził bowiem, że referencyjny projekt ARC A770 Limited Edition nie będzie dłużej produkowany, a zatem przechodzi na status End of Life. Zmiany, przynajmniej na razie, dotyczą wyłącznie układu Limited Edition, co oznacza że sam układ graficzny ACM-G10 w swojej pełnej wersji będzie w dalszym ciągu dostarczany do partnerów firmy.

Jednocześnie w sprzedaży nadal pozostanie Intel ARC A750 Limited Edition, który oferuje niewiele niższą wydajność, a jednocześnie oferowany jest w znacznie korzystniejszej cenie. Obecnie w polskich sklepach można go kupić za nieco ponad 1200 złotych. W przeciwieństwie do Intel ARC A770 Limited Edition, niższy model wyposażono w 8 GB pamięci GDDR6 zamiast 16 GB. Z kolei według nieoficjalnych informacji sprzed kilku miesięcy, Intel powinien jeszcze wprowadzić do sprzedaży odświeżone układy Alchemist Refresh, zanim do oferty trafi nowa generacja o kodowej nazwie Battlemage.

