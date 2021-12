Jonsbo M.2-10 - Wydajny układ chłodzenia o wysokości ponad 70 milimetrów dla flagowych nośników półprzewodnikowych

Najwydajniejsze nośniki półprzewodnikowe typu M.2 NVMe PCI Express 4.0 potrafią osiągać pod pełnym obciążeniem bardzo wysokie temperatury. Z tego też powodu wielu producentów montuje na nich radiatory. Nie wszystkie SSD są jednak w nie wyposażone, a wydajność wielu fabrycznych odpromienników ciepła pozostawia sporo do życzenia. Zwłaszcza w ciasnych lub źle wentylowanych obudowach. A nośniki PCI Express 5.0 mają być jeszcze cieplejsze. Z tego też powodu firmy trzecie próbują swoich sił, projektując autorskie układy chłodzenia. Jednym z aktywniejszych na tym polu producentów jest Jonsbo. Chińczycy pokazali właśnie aktywny model M.2-10 z wydajnym wentylatorem odśrodkowym.

Według testów firmy Jonsbo ich najnowsze rozwiązanie jest w stanie zapewnić spadek temperatur SSD nawet o 37°C pod pełnym obciążeniem.

Jonsbo M.2-10 to układ chłodzenia dla nośników półprzewodnikowych typu M.2 2280. Mamy tutaj do czynienia z aluminiowym radiatorem, wentylatorem odśrodkowym oraz obudową. Całość ma wymiary 76 x 24,5 x 70,5 milimetrów oraz waży 120 gramów. Innymi słowy na wielu płytach głównych rozwiązanie będzie kolidować z kartą graficzną lub wieżowym układem chłodzenia procesora. Zastosowany wentylator pracuje z prędkością do 3000 (±10%) RPM przy wydajności do 4,81 CFM, ciśnieniu do 4,08 mmH2O i deklarowanej kulturze pracy do 27,3 dB(A).

Według wewnętrznych testów firmy Jonsbo ich najnowsze rozwiązanie jest w stanie zapewnić spadek temperatur SSD nawet o 37°C pod pełnym obciążeniem - z 89°C do 52°C. Przynajmniej w przypadku nośnika półprzewodnikowego Samsung 980 PRO (PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 1.3c) i przy temperaturze otoczenia wynoszącej 22°C. Data premiery oraz sugerowana cena nie zostały zdradzone. Jednak Jonsbo wielokrotnie już potrafiło nas pozytywnie zaskoczyć, a więc i w tym przypadku pozostaje być dobrej myśli i oczekiwać ceny poniżej 100 złotych.

Źródło: Jonsbo