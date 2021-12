TOP 10 gotowych zestawów chłodzenia cieczą dla Intela i AMD. Wybieramy najlepsze AiO z różnych segmentów cenowych

Aktualnie na rynku procesorów komputerowych walka jest zażarta i wyrównana. Raz na prowadzenie wysuwa się AMD, innym razem Intel. Dzięki takiej konkurencji z generacji na generacje otrzymujemy coraz wydajniejsze jednostki wyposażone w więcej rdzeni i wątków. Oczywiście często wiąże się to również z większym poborem mocy, a tym samym wyższymi temperaturami. Zwłaszcza w przypadku flagowych modeli i pełnego obciążenia. Tutaj z pomocą przychodzą gotowe układy chłodzenia cieczą, czyli zestawy All in One. Na rynku jest ich jednak całe zatrzęsienie - jak więc wybrać najlepszy? Nic prostszego z naszym TOP 10! Bez różnicy jakim budżetem dysponujecie i czy macie procesor od AMD, czy może od Intela.

Autor: Przemysław Banasiak

Zarówno Czerwoni, jak i Niebiescy dołączają do swoich procesorów fabryczne coolery. Jednak ich wydajność oraz kultura pracy w wielu przypadkach pozostawia sporo do życzenia. Co więcej nie radzą one sobie z podkręconymi jednostkami lub jak w przypadku Intela odblokowane procesory są zupełnie pozbawione "boxowych" chłodzeń. Fani OC, niskich temperatur lub ciszy zmuszeni są więc do sięgania po rozwiązania od firm trzecich. Jakiś czas temu przyglądaliśmy się chłodzeniom powietrznym, a teraz przyszła pora na zestawy All in One. Oferują one przeważnie wyższą wydajność, łatwiejszy montaż i nie kolidują z wysokimi modułami pamięci RAM.

W naszym TOP 10 gotowych układów chłodzenia cieczą dla procesora znajdą coś dla siebie wszyscy. Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy RGB LED. Również rozstrzał cenowy jest spory - od około 369 do aż 1169 złotych.

Wybór nowego chłodzenia zawsze trzeba zacząć od sprawdzenia jaki procesor mamy (lub planujemy kupić) oraz z jakiego gniazda - zwanego też socketem - on korzysta. W przypadku Intela ostatnie konsumenckie generacje stosują gniazda LGA 1700 lub 1200, zaś u AMD jest to AM4. Następnie trzeba to porównać ze specyfikacją upatrzonego coolera. To podstawa, która gwarantuje nam możliwość zamontowania chłodzenia na płycie głównej. Kolejny krok to zajrzenie do specyfikacji obudowy dostępnej na stronie producenta/sklepu lub do instrukcji obsługi. Interesuje nas maksymalna długość chłodnicy, która może zostać zamontowana w obudowie. Przeważnie na górze lub z przodu konstrukcji, rzadziej na boku. Ważna jest też grubość - co prawda większość AiO korzysta ze standardowych radiatorów 27-milimetrowych i wentylatorów 25-milimetrowych, ale zdarzają się wyjątki. Jeśli producent nie podaje takich informacji to możemy to sprawdzić samemu przy pomocy linijki, miarki czy centymetra krawieckiego. Jeśli upatrzone AiO będzie dłuższe i grubsze niż podana/zmierzona wartość to po prostu nie będziecie w stanie zmieścić go w obudowie bez poważnych ingerencji w jej strukturę.

Co jeszcze warto brać pod uwagę? Chociażby obecność otworu do uzupełniania cieczy w układzie jeśli planujemy z zestawu All in One korzystać naprawdę długo. Co prawda minimalnie, ale z czasem ciecz ulatnia się przez mikropory w wężach. To jednak zajmuje lata. Osoby korzystające z past termoprzewodzących opartych na ciekłym metalu powinny sprawdzić, czy stopka bloko-pompki jest niklowana. Tego typu pasty często wchodzą w reakcję z aluminium i miedzią. Fani kolorowego podświetlenia powinni też upewnić się, że dane AiO kompatybilne jest z ich płytą główną lub producent dorzuca własny kontroler RGB LED. Ruchome mocowania węży to też zawsze plus bo ułatwiają montaż chłodzenia w obudowie. Nie należy się za to sugerować poziomami głośności podawanymi przez producenta chłodzenia - każda firma mierzy dB(A) inaczej (otoczenie, odległość, aparatura pomiarowa), w taki sposób by wypadać jak najlepiej. Wyniki można więc porównywać tylko w obrębie testów jednej redakcji czy youtubera, a nie między stronami różnych producentów. Dzisiejsza publikacja miała być jednak krótka i przystępna, a więc bez dalszego przynudzania zapraszam do lektury. Chłodzenia na następnych stronach są wymienione od najtańszego do najdroższego, nie pod względem wydajności. Znajdą coś dla siebie zarówno fani, jak i przeciwnicy (A)RGB LED z budżetem od 369 do 1169 złotych.