ElecGear M11 - Aktywne chłodzenie dla nośników półprzewodnikowych obiecujące spadek temperatur o 25°C

Najwydajniejsze nośniki półprzewodnikowe typu M.2 NVMe PCI Express 4.0 potrafią osiągać pod pełnym obciążeniem bardzo wysokie temperatury. Zwłaszcza, gdy zamontowane zostały w laptopie czy mało przewiewnej obudowie. Potrafi to doprowadzić do tak zwanego thermal throttlingu, a w efekcie obniżenia wydajności. A jak wszyscy wiemy czas to pieniądz. Z tego powodu co raz częściej producenci SSD i płyt głównych oferują radiatory. Swoich sił próbują też firmy trzecie. Dzisiaj spojrzymy na propozycję od firmy ElecGear, a dokładniej model M11. Jest to bowiem wyjątkowy układ chłodzenia składający się z dwóch radiatorów i małego, wysokoobrotowego wentylatora. Oryginalność jednak swoje kosztuje.

Górny radiator w chłodzeniu ElecGear M11 jest ruchomy na boki. Użytkownik ma możliwość obrotu w zakresie 145°, tak by całość nie kolidowała z kartą graficzną, chłodzeniem procesora czy innymi elementami komputera.

ElecGear M11 to układ chłodzenia dla nośników półprzewodnikowych typu M.2 2280, który ma wymiary 52 x 32 x 83 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów i waży około 100 gramów. Składa się on z metalowego backplate, dwóch termopadów, pojedynczej 6-milimetrowej rutki cieplnej oraz dwóch aluminiowych radiatorów. Jeden klasyczny, spoczywający na samym SSD, oraz drugi cylindryczny, połączony z nośnikiem ciepłowodem. Całość dopełnia 30-milimetrowy wentylator PWM pracujący z prędkością do 9300 RPM przy wydajności do 3,16 CFM.

ElecGear nie zdradza jaka jest kultura pracy zastosowanego wentylatora, ale podobne rozwiązania charakteryzują się wartościami do około 30 dB(A). Trzeba jednak pamiętać, że ich charakterystyka dźwięku jest inna, zdecydowanie gorsza niż w dużych jednostkach i nie bez powodu nazywane są często "wyjcami". Opisywany cooler dla SSD ma oferować temperatury niższe o 12°C do 25°C, co potwierdzają opinie pierwszy konsumentów. Chłodzenie ElecGear M11 dostępne jest już od jakiegoś czasu do kupienia na platformie Amazon. Cena wynosi 159 złotych. Podobne rozwiązania w wersji pasywnej oferowały już firmy RaidSonic i CRYORIG.

