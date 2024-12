Jak zmienić lokalizację w telefonie z Androidem na inną? Pomoże emulacja GPS oraz VPN. Poradnik krok po kroku

Nie będzie wielką przesadą, jeśli napiszę, że wielu osobom smartfon jest niezbędny. Musi być dostępny w zasięgu ręki niemal cały czas, choćby po to, żeby być w ciągłym kontakcie z innymi osobami lub móc szybko wyszukać potrzebne informacje. W obecnych czasach przyzwoity pakiet Internetu mobilnego nie jest już wielkim problemem. Za relatywnie niewielkie pieniądze można mieć dziesiątki gigabajtów do wykorzystania, co oczywiście przydaje się bardzo, bo gdy tylko wyjdziemy z domu lub biura, to tracimy łączność z Wi-Fi i przełączamy się na 5G lub LTE. Bezpośrednio powiązana z tym jest jeszcze jedna sprawa. Większość użytkowników ma w telefonie włączoną również lokalizację GPS, która bywa bardzo przydatna, bo pozwala odpowiednio korzystać z nawigacji, niektórych gier, aplikacji i usług. Jednak nie wszyscy lubią gdy ich lokalizacja jest śledzona, a niektórzy wolą udawać, że są w innym miejscu ze względów praktycznych. Na szczęście są aplikacje, które mogą w tym pomóc.

Autor: Tomasz Duda

Pozorowanie lokalizacji na telefonie jest łatwe, ale warto pamiętać o tym, że można być zlokalizowanym na różne sposoby. Najczęściej poprzez wykrywanie adresu IP użytkownika, a jak wiadomo, gdy ktoś jest online w Polsce, to jest niemal pewne, że ma polski adres IP. W takiej sytuacji pomocne może być kamuflowanie tych danych poprzez szyfrowane połączenie VPN, które sprawia, że urządzenie rozpoznawane jest w zupełnie innej lokalizacji (nawet w innym kraju). Bywa to pomocne choćby w celu ominięcia restrykcji w usługach strumieniujących filmy czy muzykę, ale nie tylko (oczywiście piszę to tylko informacyjnie i nie namawiam do obchodzenia regulaminów i przepisów). Oprócz tego za lokalizacje odpowiadają bezpośrednio współrzędne geograficzne, które mogą być bardziej precyzyjne od lokalizacji przez IP. Grasz w Pokemon Go, ale chcesz w danej chwili być na Dominikanie lub w USA? Chcesz pokazać, że jesteś na siłowni, podczas gdy objadasz się nachosami z podwójnym sosem serowym w kinie? Chcesz zmienić lokalizację w aplikacji społecznościowej, sportowej, randkowej lub innej? Masz taką możliwość. Rzecz jasna pomijam kwestię “ukrywania” się w celach stricte przestępczych, bo to jest warte potępienia i powinno być tematem zupełnie innego wpisu.

Powodów, dla których ktoś chciałby ustawić fałszywą lokalizację GPS w smartfonie, jest wiele. Od zmiany rozpoznawania współrzędnych geograficznych w grach, aplikacjach sportowych, społecznościowych czy narzędziowych, aż po obchodzenie regionalnych ograniczeń w odtwarzaniu filmów itp. Zmienić można nie tylko koordynaty GPS, ale też rozpoznawanie lokalizacji przez IP, a na dodatek jest to zaskakująco łatwe.

Jak ukryć prawdziwą lokalizację GPS w Androidzie?

Aby wykonać tak zwany GPS spoofing, należy skorzystać z odpowiedniej aplikacji. Wiele z nich dostępnych jest za darmo i można pobrać je choćby z oficjalnego sklepu Google Play. Przykładami mogą być: GPS Emulator lub Fake GPS location. Po zainstalowaniu programu należy najpierw włączyć Opcje programisty w systemie Android. Wiele osób aktywowało je już wcześniej, ale jeśli u Ciebie nie są włączone, to wejdź w Ustawienia - Informacje o telefonie, a następnie dotknij kilkukrotnie pola o nazwie Numer kompilacji (położenie tej opcji może się różnić w zależności od wersji systemu lub nakładki graficznej). Gdy już Opcje programisty są włączone, wejdź jeszcze raz w Ustawienia i skorzystaj z wyszukiwarki na górze, w której wpisz hasło “pozoro”. Poniżej powinna wyświetlić się pozycja: Aplikacja do pozorowania lokalizacji. Tutaj wskaż aplikację, która pobrana została przed chwilą (ja posłużę się GPS Emulator).

Teraz po prostu otwórz daną aplikację pozorującą, a następnie wybierz na mapie lokalizację GPS, którą chcesz ustawić w systemie Android i dotknij przycisku aktywującego dane miejsce. Możesz zostać poproszony o wykonanie prostej konfiguracji wstępnej, czyli udzielenia pozwoleń na dostęp do konkretnych funkcji (przede wszystkim lokalizacji). Od tego momentu masz już zmienioną lokalizację. Będzie się ona wyświetlała w górnym menu powiadomień Androida, gdzie od razu widoczna jest też opcja “Stop”, która umożliwia natychmiastowe zatrzymanie emulacji GPS i przywrócenie prawdziwych współrzędnych geograficznych w smartfonie.

Jak zmienić lokalizację telefonu za pomocą VPN?

Wymieniona wcześniej metoda oczywiście ma swoje ograniczenia, bo pozoruje tylko fizyczną lokalizację geograficzną, ale nie ma zupełnie żadnego wpływu na maskowanie adresu IP, który jest wykrywany w czasie korzystania z wielu usług internetowych. Tutaj może przydać się tak zwany VPN. Nie mam najmniejszego zamiaru polecać żadnego płatnego rozwiązania (każdy z Was zapewne naoglądał się wielu reklam, w których oferują 80-procentowe rabaty). Na próbę można jednak spróbować choćby skorzystać z darmowego Windscribe VPN, a jeśli ktoś będzie potrzebował większego pakietu danych lub funkcjonalności, to zawsze może wykupić subskrypcję lub przesiąść się na inną aplikację. Co ważne, nawet taki darmowy VPN ma możliwość pozorowania nie tylko innego adresu IP, ale też lokalizacji GPS. Można więc przyjąć, że mamy tutaj rozwiązane dwa problemy jednocześnie. Można zatem ominąć ograniczenia regionalne stosowane przez wiele usług, w tym tych, które strumieniują filmy online. Procedura jest bardzo łatwa.

Otwórz aplikację Windscribe VPN, wybierz kraj, w którym ma być rozpoznawany smartfon, a następnie wybierz miasto. Teraz zezwól na utworzenie szyfrowanego połączenia VPN (naciśnij przycisk OK) i zezwól programowi na wysyłanie powiadomień. Na końcu dotknij okrągłego przycisku w prawym, górnym narożniku wyświetlacza. VPN włączy się, a na górnym pasku Androida pojawi się odpowiednia ikona aplikacji oraz mały klucz symbolizujący zabezpieczone łącze. Oprócz tego możesz przejść do ustawień programu i wyszukać opcję o nazwie “Fałszowanie GPS”. Jeśli ją aktywujesz, to również fizyczna lokalizacja geograficzna zostanie zmieniona (może to mieć wpływ również na inne aplikacje w telefonie). Również tutaj ponownie warto w Opcjach programisty ustawić Windscribe jako aplikację do emulacji lokalizacji, zgodnie z krokami opisanymi wcześniej. Od tego momentu możesz korzystać ze swojego urządzenia mobilnego tak, jakby było ono za granicą. Jeśli chcesz zakończyć działanie VPN, to ponownie otwórz aplikację i dotknij dużego, okrągłego przycisku lub rozwiń górne menu Androida i wciśnij przycisk Disconnect.