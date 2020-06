iOS 14 zaprezentowany. Jakie nowości przygotowało dla nas Apple?

Dziś, równo o godzinie 19:00 czasu polskiego rozpoczął się keynote, czyli event otwierający zespół konferencji WWDC 2020. Jedną z najważniejszych nowości ogłoszonych przez Tima Cooka i zespół Apple jest aktualizacja mobilnego systemu operacyjnego dla iPhone'ów. iOS 14, bo o niego chodzi, wprowadzi na smartfony między innymi widgety na ekranie głównym, które będą występować w kilku rozmiarach. Prawdziwym hitem może okazać się jednak funkcja picture-in-picture znana z Androida oraz innych „dużych systemów”. Zmian doczekały się również App Store, CarPlay, Wiadomości oraz Siri. Mamy też jedną całkowicie nową aplikację, która dla Polaków nie będzie miała większego znaczenia. Do rzeczy.

Aktualizacja systemu iOS 14 została oficjalnie zapowiedziana. Wiemy, nad jakimi funkcjami ekipa Apple pracowała przez ostatnie miesiące. Jest skromne, choć treściwie.

Czy iOS 14 od Apple można nazywać rewolucją? Nie, i prawdę mówiąc, nawet słowo ewolucja niespecjalnie tutaj pasuje. W zasadzie Sadownicy zaserwowali nam kilka nowych rozwiązań, które mogą przypaść do gustu fanom iPhone'ów, jednakże nie są to do końca nowości w ujęciu branży mobilnej. Większość rozwiązań spotkamy u konkurencji z Androidem na pokładzie. Żeby nie było — obstawiam, że wspomniane „ficzery” w wykonaniu Apple będą bardziej dopracowane. Na pierwszy ogień poszedł ekran główny. Otóż iOS 14 pozwoli na korzystanie z widgetów w kilku rozmiarach bezpośrednio na ekranie głównym. Tak, widgety znajdą się bezpośrednio pomiędzy aplikacjami. Możemy wyszukiwać te najciekawsze w specjalnej galerii. Druga nowość to App Library, czyli odpowiednik listy zainstalowanych aplikacji z Androida. Przeglądając apki, możemy segregować je po kategoriach.

W iPhone'ach brakowało mi trybu PiP (Picture-in-Picture). Brakowało, gdyż rozwiązanie to trafia do iOS 14. Uruchomione wideo będzie można zminimalizować do odpowiedniego dla naszych preferencji rozmiaru. Oczywiście podczas odtwarzania możliwe będzie korzystanie z innych aplikacji. Ba, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zostawić jedynie mały pasek odtwarzania na boku ekranu głównego, która to czynność poskutkuje odtwarzaniem w tle samego audio. Kolejna nowość to przebudowanie interfejsu Siri. Asystentka będzie teraz działać w dowolnym miejscu interfejsu bez potrzeby uruchamiania samej aplikacji Siri. W iOS 14 pojawi się całkiem nowa aplikacja Translate, która pozwoli na tłumaczenia w trybie offline. Niestety, na ten moment program nie wspiera języka polskiego. Na otarcie łez mamy za to nowości w aplikacji Wiadomości. Sprawdźmy, czego dotyczą.

Aplikacja Messeges wzbogaciła się możliwość przypinania wątku na górze ekranu, nowe memoji oraz opcję oznaczenia rozmówców. Świetnym dodatkiem będzie możliwość odpowiadania konkretnej osobie w rozmowie grupowej. Aplikacja Mapy otrzyma za to wygodną nawigację dla rowerzystów z uwzględnianiem najlepszych dla nich tras. W App Store pojawi się funkcja App Clips, dzięki której będziemy mogli szybko pobrać potrzebną aplikację, korzystając z kodu QR lub NFC dostępnego w sklepie, kawiarni czy... na hulajnodze. Drobnostka, ale czuję, że będę korzystał z niej naprawdę często. Prawdziwą petardą będzie natomiast możliwość używania iPhone'a jako kluczyków do samochodu. Mało tego, wirtualny kluczyk będzie można udostępniać innym, na przykład żonie lub dzieciom. Na iOS 14 mogą liczyć wszystkie smartfony, które doczekały się aktualizacji do iOS 13.

