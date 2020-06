Apple iPhone 12 bez słuchawek. Tak walczy się o sprzedaż AirPods

Słuchawki Apple AirPods to pierwsze prawdziwie bezprzewodowe akcesorium, które wdarło się do mainstreamu. Początkowo wyśmiewano ich nietypową konstrukcję, jednakże koniec końców użytkownicy docenili zawarte weń rozwiązania. Doceniła je również konkurencja, która zdecydowała się rozszerzyć swoje oferty produktowe o tego typu akcesorium. Niemniej, nie każdy potrzebuje bezprzewodowych pchełek i część użytkowników iPhone'ów stawia na EarPodsy dostępne w zestawach sprzedażowych smartfonów Apple. Sadownicy najwyraźniej to dostrzegli, gdyż w tegorocznych urządzeniach serii iPhone 12 może zabraknąć rzeczonego dodatku. Czy to przekona fanów firmy do zakupu kosztowniejszego gadżetu? Wygląda na to, że tak.

Kolejne zaufane źródło powołujące się na informacje z łańcucha dostaw potwierdza, iż tegoroczna seria Apple iPhone 12 będzie sprzedawana bez dodatku w postaci słuchawek AirPods.

Słuchawki Apple AirPods nie są najlepszymi słuchawkami bezprzewodowymi na rynku. To typowy średniak jakościowy. Bez przeszkód mogę wskazać kilka zbliżonych cenowo lub nawet tańszych propozycji konkurencji, które zapewniają lepsze brzmienie. Nie w dźwięku jest jednak siła wspomnianego modelu. Za jego sukcesem stoi spójność z ekosystemem Apple. Ze słuchawkami bezprzewodowymi mialem styczność często i były to zarówno droższe modele, jak i te budżetowe. Żadna para nie współpracowała z iPhonem oraz komputerem Mac tak dobrze, jak Apple AirPods. Mimo to często korzystam z przewodowych EarPodsów, które znalazłem w pudełku sprzedażowym z iPhonem. Korzystam, póki mogę.

Wcale nie tak dawno znany ze swojej sprawdzalności analityk specjalizujący się w informowaniu o przyszłości Apple stwierdził, że iPhone 12, niezależnie od wersji, będzie sprzedawany bez słuchawek AirPods. Teraz mamy do czynienia z potwierdzeniem, które zawdzięczamy Danowi Ivesowi z The Webush, który również uważa, że o obecności słuchawek w pudełku z iPhonem możemy jedynie pomarzyć. Ma to sprowokować klientów do zakupu jednego z bezprzewodowych modeli AirPods. Według analityka pozwoli to sprzedaż Apple aż 80 mln słuchawek, co stanowi spory wzrost względem ubiegłorocznego wyniku 65 mln sprzedanych sztuk. Bardzo sprytne posunięcie. Pytanie, czy skuteczne?

Źródło: 9to5mac