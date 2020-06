Apple iPhone sprzedaje się coraz gorzej, a Xiaomi rośnie w siłę

Analitycy Gartnera podzielili się swoimi danymi dotyczącymi sprzedaży smartfonów w pierwszym kwartale 2020 roku. Dane okazują się miażdżące dla Samsunga, Huawei, Oppo oraz innych. Oberwało się również smartfonom giganta z Cupertino. Apple iPhone zaliczył 8,2 proc. spadek sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. Jest to o tyle zaskakujące, że firma początkowo notowała dobre wyniki, co mogła zawdzięczać nowej linii urządzeń. Niestety, epidemia COVID-19 skutecznie pokrzyżowała plany amerykańskiego koncernu. Najciekawsze w całym raporcie jest natomiast to, że jedyną firmą, która zanotowała wzrost, jest chińskie Xiaomi, które zdaje się wykazywać odporność na problemy związane z koronawirusem.

To, że rynek smartfonów zwalnia w czasie pandemii koronawirusa, nie powinno stanowić dla nikogo zaskoczenia. Potencjalni klienci wstrzymują się z wymianą urządzeń na nowsze z uwagi na niepewną sytuację finansową, a nawet widmo utraty stałego źródła dochodu. Nie bez znaczenia są również problemy producentów z łańcuchem dostaw oraz swobodnymi podróżami pracowników odpowiedzialnych za pewne procesy. W efekcie smartfony sprzedają się dziś gorzej niż w pierwszym kwartale 2019 roku. Choć producentom udało się sprzedać ponad 299 milionów urządzeń, spadek wyniósł aż 20,2 proc. Stracili niemal wszyscy. Niemal, gdyż wygranym okazało się chińskie Xiaomi, którego sprzedaż poszła w górę o 1,4 pkt procentowego.

Czy to oznacza, że smartfony z rodziny Apple iPhone przestają być dla klientów atrakcyjną propozycją zakupową? Jasne, urządzenia Sadowników powoli przestają być obiektem pożądania wielu osób, jednakże spadki sprzedaży niekoniecznie mają z tym coś wspólnego. Choć Apple zanotowało 8,2 proc. spadek sprzedaży, konkurencji „oberwało” się jeszcze mocniej. Samsung zaliczył spadek na poziomie 22,7 proc., Huawei 27,3 proc., a Oppo aż 19,1 proc. Rośnie tylko Xiaomi. Obstawiam jednak, że kondycja Apple będzie poprawiać się wraz z ustępującą pandemią. Niestety, na to przyjdzie nam nieco zaczekać.

