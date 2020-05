Apple iPhone 11 najpopularniejszym smartfonem I kwartału 2020 r.

Brytyjska firma analityczna Omdia opublikowała najnowszy raport obejmujący sprzedaż smartfonów w pierwszym kwartale 2020 roku. Jak z niego wynika, najlepiej sprzedającym się telefonem w tym okresie okazał się Apple iPhone 11, który ścigał w ubiegłym roku pod względem liczby rozesłanych do sklepów egzemplarzy starszy model – Apple iPhone XR. W ostatnich miesiącach nie tylko od niego radził sobie znacznie lepiej, ale zostawił daleko w tyle całą konkurencję, włącznie z takimi urządzeniami, jak Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A10s, Samsung Galaxy S20 5G czy Redmi Note 8. Smartfon marki Apple na szczycie listy firmy Omdia nie jest żadnym szczególnym zaskoczeniem, bo tradycyjnie okupuje najwyższe miejsca listy sprzedaży w omawianym zestawieniu.

Podium najlepiej sprzedających się smartfonów w pierwszym kwartale 2020 roku według firmy analitycznej Omdia zajęły odpowiednio: Apple iPhone 11 (19,5 mln), Samsung Galaxy A51 (6,8 mln) i Redmi Note 8 (6,6 mln).

Jak zaznaczył Jusy Hong, dyrektor ds. badań smartfonów w firmie analitycznej Omdia, przez ponad pięć lat jedno się nie zmieniło: Apple zawsze zajmowało pierwszą lub drugą lokatę w niniejszym rankingu najlepiej sprzedających smartfonów, czy to w ujęciu kwartalnym, czy rocznym. Sukces upatruje się w niewielkiej liczbie modeli rokrocznie wydawanych przez Apple'a na rynku. W pierwszym kwartale 2020 roku udało się rozesłać do sklepów 19,5 miliona egzemplarzy iPhone’a 11. Jest to wynik bijący na głowę smartfony z kolejnych miejsc. Drugą i trzecią lokatę zajęły odpowiednio Samsung Galaxy A51 (6,8 mln) i Redmi Note 8 (6,6), a pierwszą piątkę zamykają Redmi Note 8 Pro (6,1 mln) i iPhone XR (4,7 mln), czyli najchętniej kupowany na świecie smartfon 2019 roku według zestawienia firmy Omdia. Poniżej zamieściliśmy TOP 10 najpopularniejszych smartfonów pierwszego kwartału 2020 roku i 2019 roku, włącznie z liczbą rozesłanych do sklepów egzemplarzy.

Najlepiej sprzedające się smartfony I kwartału 2020 roku:

1. Apple iPhone 11 – 19,5 mln egzemplarzy

2. Samsung Galaxy A51 – 6,8 mln egzemplarzy

3. Xiaomi Redmi Note 8 – 6,6 mln egzemplarzy

4. Xiaomi Redmi Note 8 Pro – 6,1 mln egzemplarzy

5. Apple iPhone XR – 4,7 mln egzemplarzy

6. Apple iPhone 11 Pro Max – 4,2 mln egzemplarzy

7. Samsung Galaxy A10s – 3,9 mln egzemplarzy

8. Apple iPhone 11 Pro – 3,8 mln egzemplarzy

9. Samsung Galaxy S20+ 5G – 3,5 mln egzemplarzy

10. Samsung Galaxy A30s – 3,4 mln egzemplarzy

Najlepiej sprzedające się smartfony I kwartału 2019 roku:

1. Apple iPhone XR – 13,6 mln egzemplarzy

2. Samsung Galaxy J4 Plus – 6,4 mln egzemplarzy

3. Apple iPhone 8 – 6,2 mln egzemplarzy

4. Xiaomi Redmi 6A – 5,8 mln egzemplarzy

5. Samsung Galaxy J2 Core – 5,7 mln egzemplarzy

6. Oppo A5 – 5,4 mln egzemplarzy

7. Samsung Galaxy S10 – 5,2 mln egzemplarzy

8. Samsung Galaxy S10 Plus – 5,1 mln egzemplarzy

9. Samsung Galaxy J6 Plus – 4,9 mln egzemplarzy

10. Apple iPhone 6S – 4,8 mln egzemplarzy

Apple iPhone 11 (3599 zł) osiągnął prawie 20-milionową sprzedaż, pomimo pandemii koronawirusa. Dla porównania: w analogicznym okresie 2019 roku najpopularniejszym smartfonem był iPhone XR z wynikiem „ledwie” 13,6 mln sztuk. Nowsze urządzenie było jednak wycenione na 50 dolarów mniej niż iPhone XR, a jednocześnie pod względem specyfikacji może pochwalić się większą liczbą funkcji, z podwójnym aparatem na czele, co miało niebagatelne przełożenie na popularność modelu, usprawnionego względem poprzednika. Firma Omdia opublikowała też skromniejsze zestawienie smartfonów z modemem 5G i pierwszą piątkę otwiera Samsung Galaxy S20+ z rezultatem na poziomie 3,5 mln rozesłanych egzemplarzy do sklepów, a następne lokaty zajmują Huawei Mate 30 (2,9 mln), Huawei Mate 30 Pro (2,7 mln), Samsung Galaxy S20 (2,4 mln) i Galaxy S20 Ultra (2,3 mln).

Źródło: Omdia