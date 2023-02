Intel żegna się z chipsetami B660 i Z690. Już niebawem konsumenci będą musieli wybierać wśród płyt głównych z serii 700

Na chińskiej witrynie MyDrivers pojawiła się właśnie informacja, że Intel zaprzestaje produkcji swoich chipsetów poprzedniej generacji Z690 oraz B660. Sam Intel nie odniósł się do tego bezpośrednio, jednak jeśli zaufać chińskiemu źródłu, firma zaczęła wysyłać producentom płyt głównych wiadomość, że starsze układy logiki będą zastępowane obecną generacją. Dość interesująca decyzja, zważywszy na fakt, że chipsety wcale nie są z nami tak długo.

Według serwisu MyDrivers Intel zaczyna wycofywać swoje chipsety Z690 oraz B660. Zostaną one w pełni zastąpione obecną generacją układów logiki.

Nie tak dawno dowiedzieliśmy się o zakończeniu produkcji procesorów z serii Rocket Lake oraz płyt głównych opartych na sockecie LGA 1200. Teraz Intel postanawia ukrócić żywot chipsetów z serii 600. Obecne są one z nami na rynku odpowiednio od końcówki 2021 roku (Z690) oraz początku 2022 roku (B660). Zostały zaprezentowane razem z procesorami 12. generacji. Tak więc wycofanie ich po tym dość krótkim okresie, jest mimo wszystko zaskakującym posunięciem ze strony firmy. Wraz z wprowadzeniem procesorów następnej 13. generacji, został wydany również chipset B760. Pomimo tego, że przeznaczony był dla konfiguracji "ze średniej półki", nie różnił się znacząco od swoich braci. Tak więc dla większości użytkowników nie miało to zbyt wielkiego znaczenia. Jako że nowa generacja depcze po piętach tej starej i sprzedawana jest w tym samym czasie, może to prowadzić do dużo gorszej sprzedaży.

Wiemy, że Intel zastąpi "stare" układy logiki następującymi po nich Z790 oraz B760. Dotychczasowe podstawowe modele takie jak H510 czy H610 powinny pozostać z nami jeszcze przez jakiś czas. Konkurencji dla tych chipsetów nie było przez długi okres i konfiguracje oparte o nie jeszcze się sprawdzają. Wycofania zeszłej generacji możemy się spodziewać jeszcze w obecnym kwartale bieżącego roku. Z pozytywnych aspektów całej sytuacji, możemy się spodziewać obniżek cen płyt głównych, które wyposażone zostały w odchodzące chipsety. Wystarczy uzbroić się w cierpliwość i poszukiwać okazji. Jeśli zaś chodzi o oficjalną wypowiedź Intela w tej kwestii, zapewne przyjdzie nam poczekać jeszcze kilka tygodni.

Źródło: MyDrivers