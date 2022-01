Intel Sapphire Rapids Xeon - der8auer zdelidował 56-rdzeniowy procesor, który nie miał jeszcze nawet oficjalnej premiery

Dosłownie chwilę temu na rynku debiutowały zablokowane konsumenckie procesory z rodziny Intel Alder Lake-S. I chociaż przyciągnęły one uwagę konsumentów swoją wydajnością i oferowanymi nowościami jak architektura big.LITTLE, litografia 10 nm czy obsługa modułów RAM DDR5 oraz interfejsu PCIe 5.0, to entuzjaści czytający PurePC zdają sobie sprawę, że zarówno Niebiescy, jak i Czerwoni szykują się do premiery kolejnych CPU. Jedną z nich będą serwerowe Intel Sapphire Rapids Xeon, które... można już kupić na czarnym rynku! Tak zrobił der8auer, nabywając 56-rdzeniową jednostkę. Jak przystało na niego od razu zabrał się do delidu, czyli zdejmowania metalowego odpromiennika ciepła (IHS).

Intel pracuje również nad rodziną Sapphire Rapids-X, która będzie długo wyczekiwanym powrotem Niebieskich do segmentu HEDT.

Roman "der8auer" Hartung to znany niemiecki overclocker i inżynier mechatroniki, który projektuje i wytwarza akcesoria do delidu oraz ekstremalnego OC. Na jego kanale na platformie YouTube pojawił się nowy film, w którym prezentuje zakupiony przedpremierowo na ebay'u procesor z rodziny Intel Sapphire Rapids Xeon stworzonej z myślą o serwerach. Jest to 56-rdzeniowa jednostka inżynieryjna oznaczona jako "Xeon vPRO XCC QWP3". Niestety Roman nie posiadał płyty z gniazdem LGA 4677 by sprawdzić jej dokładną specyfikację. Nie przeszkodziło mu jednak to w zdjęciu metalowego odpromiennika ciepła i zajrzeniu pod IHS.

Cała operacja była trudna ze względu na rozmiar IHS oraz kondensatory umieszczone na krawędziach laminatu, a procesor w jej trakcie został uszkodzony. Prócz użycia autorskiego delidera, konieczne było również podgrzanie całego CPU oraz użycie żyletki. W środku znajdziemy budowę modułową, gdzie technologia EMIB połączone zostały cztery rdzenie. Po upieczeniu procesora w piekarniku udało się je oddzielić od PCB. Pozwoliło to ustalić, że każdy z krzemowych elementów może teoretycznie ugościć do 15 rdzeni, dając nam łącznie jednostkę z 60 rdzeniami. Intel zdecydował się jednak ograniczyć liczbę aktywnych rdzeni do 56, w celu zwiększenia uzysku. Więcej możecie zobaczyć na filmie na samym dole publikacji.

Na koniec warto podkreślić, że architektura Sapphire Rapids będzie dostępna nie tylko w serwerach i rozwiązaniach klasy enterprise, ale trafi również do zwykłych śmiertelników. Intel pracuje nad rodziną Sapphire Rapids-X, która będzie długo wyczekiwanym powrotem Niebieskich do segmentu HEDT. Premiera przewidywana jest w okresie, w którym zobaczymy również pierwsze konsumenckie procesory Intel Raptor Lake. Mowa więc prawdopodobnie o końcówce 2022 roku. Jak na razie dokładna specyfikacja - rdzenie, wątki, zegary, TDP - pozostaje tajemnicą.

Źródło: der8auer