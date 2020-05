Intel Jasper Lake - Nowe procesory do tanich komputerów

Lada moment do sklepów trafią procesory Intel Comet Lake-S, a w sieci pojawi się masa testów. Również konkurencja w postaci AMD nie próżnuje. Niebiescy jednak najwyraźniej nie planują zwalniać tempa, ani tym bardziej pozwolić Czerwonym na zdobywanie kolejnych gałęzi rynku. W sieci bowiem pojawiły się informacje o kolejnej generacji konsumenckich procesorów. Tym razem mowa o rodzinie Intel Jasper Lake. Ma być ona dedykowana tańszym urządzeniom pokroju laptopów czy tabletów o niewielkim poborze mocy. Będzie to następca generacji Intel Gemini Lake, a wydajnościowo mowa o segmencie Atom, Pentium i Celeron. W porównaniu do procesorów desktopowych mowa tutaj o litografii 10 nm.

Niski zegar Turbo sugeruje, że mowa o próbce inżynieryjnej. Pozostaje trzymać kciuki by finalnie procesory miały wyższe taktowania.

Intel Jasper Lake to procesory wykonane w 10-nanometrowym procesie produkcji, które oparte są na architekturze Tremont. Znany w internecie z trafnych przecieków użytkownik _rogame znalazł przedstawiciela tej serii w bazie wyników programu 3DMark od UL. Mowa o czterordzeniowej i czterowątkowej jednostce pracującej z zegarem bazowym 1100 MHz. Widoczny na zrzucie zegar Turbo to 1119 MHz, co wskazuje, że mamy do czynienia z bardzo wczesną próbką inżynieryjną. Finalnie można zakładać taktowania Turbo nawet do 3 GHz.

Co ciekawe testowany przedstawiciel rodziny Intel Jasper Lake sparowany został aż z 32 GB pamięci RAM DDR4 typu SODIMM. A o jakiej wydajności mowa? Cóż, będzie to następca procesorów Intel Gemini Lake. Prawdopodobnie doczekamy się więc zintegrowanych układów 11. generacji, zamiast 9,5. Mimo wszystko nie będą to demony wydajności, a przedstawiciele serii Atom, Pentium i Celeron, które trafią do tanich (<2000 złotych) tabletów i laptopów o niewielkim poborze mocy. Wykorzystywane mogą być też chętnie w urządzeniach konwertowalnych od chińskim marek pokroju Teclast, GPD czy CHUWI.

