Intel I226-V - problemy ze stabilnością połączenia internetowego mają być związane z wadliwym kontrolerem Ethernet

Najnowsze doniesienia wskazują, że płyty główne z chipsetami Intela z serii 700, przeznaczone dla najnowszych procesorów 13. generacji Raptor Lake, mogą posiadać istotną wadę. Problemy dotyczą zintegrowanego kontrolera Ethernet o nazwie kodowej Foxville, produkcji amerykańskiej firmy. Użytkownicy płyt głównych z kontrolerem I226-V skarżą się na zrywanie połączenia, co ma uniemożliwiać działania, do których wymagany jest stabilny i ciągły dostęp do Internetu.

Kontroler Intel I226-V sprawia problemy właścicielom płyt głównych z serii 700. Użytkownicy doświadczają losowego zrywania połączenia z Internetem. Jedynym rozwiązaniem obecnie jest skorzystanie z innej karty sieciowej.

Problem pojawił się w grudniu zeszłego roku i od tamtej pory na forach internetowych Intela, Microsoftu, ASUS-a i w serwisie Reddit można znaleźć doniesienia o losowych rozłączeniach z siecią, jakich doświadczają osoby posiadający sprzęt z kontrolerem Intela. Przerwy trwają zazwyczaj kilka sekund, po czym wszystko wraca do normy. Choć podczas zwykłego surfowania po Internecie problem może pozostawać niezauważalny, to podczas wykonywania działań, do których konieczne jest stabilne i ciągłe połączenie, potrafi on być niezwykle irytujący. W skrajnym przypadku uniemożliwia streaming, rozgrywkę online czy połączenia głosowe.

Nie pomagają w tej sytuacji standardowe zabiegi pokroju aktualizacji sterowników Intela, czy też wgranie najnowszej wersji BIOS-u. Przełączenie na inną kartę sieciową rozwiązuje problem, więc dowodzi to, że przyczyną rzeczywiście jest kontroler Intela. Nie wiadomo na razie, czy problem uda się rozwiązać na drodze aktualizacji firmware. Spekulacje wskazują, że może on mieć wady konstrukcyjne. Poprzednia wersja kontrolera – I225-V – także miała problemy z obsługą połączeń internetowych. Były na tyle poważne, że Intel przygotował zaktualizowaną wersję urządzenia. Prawdopodobnie niemożliwe było usunięcie usterki na drodze programowej i zdecydowano się na radykalniejszy krok.

Kłopoty z kontrolerem mogą dziwić tym bardziej, że płyty główne z serii 700 to urządzenia z najwyższej półki. W takich przypadkach oczekuje się najlepszej jakości i niezawodności. Z doniesień wynika, że problemy z połączeniem obejmują w szczególnym stopniu płyty główne z chipsetem Intel Z790. Mowa zatem o sprzęcie, który kosztuje zazwyczaj kilka tysięcy złotych. Jedynym, dostępnym na tę chwilę rozwiązaniem, jest skorzystanie z innej karty sieciowej. Nabywcy tego rodzaju płyt głównych oczekują na pewno, że problem zostanie rozwiązany bez konieczności wymiany sprzętu lub zakupu oddzielnego NIC.

Źródło: Tom's Hardware, TechPowerUp, Reddit