Jaka płyta główna do procesorów AMD Ryzen i Intel Core? Poradnik zakupowy na płyty główne AMD AM4, Intel LGA 1700 i LGA 1200

Jaka płyta główna dla procesora AMD Ryzen? Co wybrać dla Intel Core? Które modele są godne polecenia? Pytanie to bardziej skomplikowane niż mogłoby się wydawać, ponieważ na sklepowych pólkach znajdziemy setki najróżniejszych konstrukcji, a niekiedy tylko nieliczne można faktycznie polecić. Dochodzą jeszcze kwestie wyposażenia, ograniczenia chipsetów, power limity... Wskazanie przynajmniej trzech najlepszych propozycji w danym przedziale cenowym powinno jednak znacznie ułatwić poszukiwania, dlatego powstał niniejszy poradnik zakupowy. Znajdziecie tutaj najciekawsze płyty główne w widełkach cenowych do 400, 600, 800, 1200 i 1600 złotych, przeznaczone dla najpopularniejszych platform - AMD AM4, Intel LGA 1700 i LGA 1200.

Autor: Sebastian Oktaba

Płyta główna to podstawa komputera, obsługująca wszystkie bazowe komponenty, czyli generalnie ważny podzespół, chociaż wielu użytkowników składających pecety właśnie tutaj poszukuje oszczędności. Przypomina to trochę sytuację z doborem zasilacza, gdzie niezorientowany nabywca patrzy wyłącznie na deklarowaną moc jednostki, beztrosko pomijając szereg niuansów, które z przykrością odkrywa dopiero po zakupie. Pomimo, iż faktycznie płyta główna bezpośrednio nie wpływa na wydajność (kwestie Power Limitów będę omawiał osobno), to bardzo często wyznacza możliwości czy granice rozbudowy zestawu, a przecież dochodzi jeszcze sporo innych elementów tej układanki. Kompletując części komputera dobrze zatem odpowiedzieć sobie na pytania, jaki konkretnie procesor i pamięci RAM zainstalujemy, czy interesuje nas podkręcanie procesora albo wymiana podzespołów na mocniejsze w przyszłości. Pozwoli to uniknąć rozczarowań, problemów natury technicznej i przede wszystkim ponoszenia dodatkowych kosztów, jeżeli nasze oczekiwania nagle rozminą się z rzeczywistością.

Ponieważ płyta główna to stosunkowo złożony podzespół, propozycje wybrane do niniejszego poradnika musiały spełnić kilka założeń, które dokładniej omawiam w poniższych punktach. Wymagania wzrastają razem z ilością pieniędzy, jakie trzeba wyłożyć na wyżej pozycjonowane modele, dlatego oczekiwania trzeba dostosować do zasobności portfela. Oczywiście, poniżej pewnej granicy nie dostaniemy niektórych rozwiązań np.: Intel umożliwia overclocking procesora wyłącznie na chipsetach Z490/Z590/Z690, natomiast zmiana dzielników RAM jest dostępna również na chipsetach B560/B660. Platforma AM4 okazuje się tutaj znacznie bardziej przystępna i elastyczna. Jeśli planujecie wykorzystać urządzenia z interfejsem PCI-Express 4.0/5.0, to musicie mieć świadomość, że potrzebna będzie nie tylko kompatybilna płyta główna, ale również karta graficzna oraz procesor z odpowiednim zintegrowanym kontrolerem.

Chipset - determinuje możliwości płyty głównej w zakresie obsługi nośników, podkręcania procesora i/lub pamięci oraz kompatybilności z określonymi modelami CPU. Przed zakupem zawsze należy się upewnić czy konstrukcja wspiera nasz procesor. Przykładowo - modele z chipsetem Intel H410/B460 nie obsługują procesorów Core 11 GEN, natomiast AMD B550/X570 pierwszej i/lub drugiej generacji Ryzenów oraz Athlonów.

- determinuje możliwości płyty głównej w zakresie obsługi nośników, podkręcania procesora i/lub pamięci oraz kompatybilności z określonymi modelami CPU. Przed zakupem zawsze należy się upewnić czy konstrukcja wspiera nasz procesor. Przykładowo - modele z chipsetem Intel H410/B460 nie obsługują procesorów Core 11 GEN, natomiast AMD B550/X570 pierwszej i/lub drugiej generacji Ryzenów oraz Athlonów. Sekcja zasilania - kluczowy element każdej płyty głównej, który powinien być dostosowany do procesora tzn. instalowanie Intel Core i9-12900K w modelu ze słabym VRM może skutkować przegrzewaniem, throttlingiem i innymi problemami. Mile widziane są również radiatory na sekcji zasilania. Warto jeszcze wiedzieć, że więcej nie zawsze znaczy lepiej i czasami skromniejsze VRM zbudowane na lepszych komponentach będzie efektywniejsze od behemota kuszącego nastoma fazami (jakie przeważnie są dublowane).

- kluczowy element każdej płyty głównej, który powinien być dostosowany do procesora tzn. instalowanie Intel Core i9-12900K w modelu ze słabym VRM może skutkować przegrzewaniem, throttlingiem i innymi problemami. Mile widziane są również radiatory na sekcji zasilania. Warto jeszcze wiedzieć, że więcej nie zawsze znaczy lepiej i czasami skromniejsze VRM zbudowane na lepszych komponentach będzie efektywniejsze od behemota kuszącego nastoma fazami (jakie przeważnie są dublowane). Power Limity - producenci mogą ustalać limity energetyczne zgodne z wytycznymi AMD/Intel, ale równie dobrze mogą zrobić to według własnego widzimisię. Zbyt rygorystyczne PL (Power Limit) skutkują obniżaniem taktowania procesora po określonym czasie, co jest widoczne zwłaszcza na platformie Intela. Na szczęście można PL zdefiniować też samodzielnie w UEFI, chociaż dla niedoświadczonego użytkownika może to być trudna przeprawa.

- producenci mogą ustalać limity energetyczne zgodne z wytycznymi AMD/Intel, ale równie dobrze mogą zrobić to według własnego widzimisię. Zbyt rygorystyczne PL (Power Limit) skutkują obniżaniem taktowania procesora po określonym czasie, co jest widoczne zwłaszcza na platformie Intela. Na szczęście można PL zdefiniować też samodzielnie w UEFI, chociaż dla niedoświadczonego użytkownika może to być trudna przeprawa. Wyposażenie - płyta główna to nie tylko elementy zasilające, ale również układ dźwiękowy, układy sieciowe, dodatkowe sloty rozszerzeń itp. Dobrze jest wybrać konstrukcję posiadającą radiator dla nośnika M.2, odpowiednią ilość portów USB na tylnym panelu czy przycisk do czyszczenia zawartości BIOS (przydatne zwłaszcza podczas overclockingu). Klasa audio czy modułów sieciowy zależna jest oczywiście od ceny, aczkolwiek coraz częściej nawet urządzenia ze środkowego segmentu oferują tutaj niezłe możliwości.

Poradnik obejmuje trzy wiodące mainstream'owe platformy - AMD AM4, Intel LGA 1700 i LGA 1200 - gdzie każda otrzymała przedziały cenowe do maksimum 400, 600, 800, 1200 i 1600 złotych. Rzecz jasna, znalezienie jeszcze bardziej wypasionych oraz w konsekwencji droższych modeli to żaden problem, aczkolwiek w pewnym momencie dopłata nie znajduje żadnego odczuwalnego odzwierciedlenia w wyposażeniu czy osiągach, generując jedynie dodatkowe koszty. Zbytnie rozdrabnianie również nikomu nie ułatwiłoby podjęcia decyzji, dlatego w poszczególnych rozdziałach znajdziecie trzy najciekawsze propozycje. Każdą płytę główną opisuje szereg parametrów, co powinno ułatwiać bezpośrednie porównanie. Weźcie jednak pod uwagę, że niektóre parametry (np. obsługa maksymalnego dzielnika pamięci) mogą ulegać nieznacznym zmianom po wgraniu nowszego BIOS lub zależeć od zastosowanego procesora.