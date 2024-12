Intel Core Ultra 7 255H - pierwsze informacje na temat specyfikacji procesora Arrow Lake-H dla laptopów

Za kilka dni do sprzedaży trafią pierwsze laptopy z procesorami Intel Core Ultra 200V z rodziny Lunar Lake, tymczasem producent przygotowuje się do debiutu drugiej z zaplanowanych na ten rok generacji - Arrow Lake. Procesory te trafią zarówno do komputerów stacjonarnych jak również notebooków. Podobnie jak Lunar Lake, wykorzystają one nowe rdzenie Lion Cove i Skymont, przy czym mobilne serie Arrow Lake dodatkowo skorzystają z dwóch rdzeni Crestmont Low Power E-Core, które umieszczone będą w kafelku SoC. Pierwsze informacje o jednym z procesorów Arrow Lake-H pojawiły się za pośrednictwem oprogramowania BAPCo.

Intel Core Ultra 7 255H to pierwszy potwierdzony procesor z generacji Arrow Lake-H dla laptopów. Wygląda na to, że układy te zachowają nomenklaturę wprowadzoną wraz z jednostkami Meteor Lake.

Wygląda na to, że Intel Core Ultra 7 255H będzie pierwszym potwierdzonym procesorem z generacji Arrow Lake-H. Sama nazwa wskazuje na to, że producent będzie kontynuował wprowadzoną wraz z układami Meteor Lake nomenklaturę, a sam chip Core Ultra 7 255H powinien być bezpośrednim następcą Core Ultra 7 155H. Według informacji z bazy BAPCo, posiada on łącznie 16 rdzeni i 16 wątków. Ze względu na to, że do zestawu doliczone są wspomniane wcześniej 2 rdzenie Crestmont z bloku SoC, całość będzie wyposażona dodatkowo w 6 rdzeni Lion Cove (P-Core) oraz 8 rdzeni Skymont (E-Core). Rdzenie te będą umieszczone w głównym kafelku Compute Tile.

Intel Core Ultra 7 255H będzie również korzystał z kilku procesów technologicznych, ale na razie potwierdzono jedyne użyciem 3 nm litografii TSMC dla Compute Tile. Kafelki Graphics Tile, SoC Tile oraz I/O Tile z pewnością będą wykorzystywać inne procesy, zarówno te od TSMC jak również bezpośrednio od Intela. Obecnie wiemy również, że jesienią zadebiutują desktopowe procesory Core Ultra 200K z serii Arrow Lake-S. Debiut mobilnych odpowiedników w podobnym czasie pozostaje obecnie zagadką.

