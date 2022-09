Intel Core i9-13900K nowym liderem w benchmarku PassMark w teście Single Thread. Chip zauważalnie wyprzedza poprzednika

Już za kilka dni zadebiutują procesory Intel Core 13. generacji, o których wiemy już niemal wszystko. Znana jest lista modeli oraz ich specyfikacje, jednak ciągle pod znakiem pytania stoi ich dokładna wydajność. Pod względem architektury będziemy mieli z nieznacznym odświeżeniem zeszłorocznych Alder Lake'ów, ale czy to wystarczy, by postęp był zauważalny? Okazuje się, że jak najbardziej. Wyniki z PassMarka prezentują się jednoznacznie.

Intel Core i9-13900K w teście pojedynczego wątku ma niemal 10% przewagę nad limitowanym Core i9-12900KS. Co więcej, jeśli weźmiemy pod uwagę bezpośredniego poprzednika, czyli Core i9-12900K(F), szybko okaże się, że różnica wynosi ponad 14% na korzyść Raptor Lake'a.

Warto wspomnieć także o teście wielu wątków, gdzie omawiany chip Intela uzyskał 54433 pkt. Daje to ponad 18% przewagi nad 16-rdzeniowym/32-wątkowym Ryzenem 9 5950X, co także robi dobre wrażenie. Szkoda jedynie, że baza benchmarku nie zawiera jeszcze nowych procesorów AMD Ryzen 7000, z którymi zestawienie byłoby znacznie bardziej interesujące. Mimo tego, że PassMark nie jest zbyt popularnym środowiskiem do testowania procesorów, to jednak ciekawi jesteśmy bezpośredniego porównania. Na szczęście lada dzień już wszystko będzie jasne. Premiera 13. generacji układów Core ma się odbyć 27 września. Tego samego dnia zadebiutują także jednostki AMD Zen 4.

Intel Core i9-13900K Intel Core i9-13900KF Intel Core i9-13900 Intel Core i9-13900F Intel Core i9-13900T Rodzina CPU Raptor Lake-S Litografia Intel 7 (10 nm) Rdzenie/wątki 24C/32T (8x P-Core + 16x E-Core) Zegar bazowy 3 GHz 3 GHz 2 GHz 2 GHz 1,1 GHz Zegar Turbo (P-Core) 5,8 GHz (2 rdzenie P-Core) 5,8 GHz (2 rdzenie P-Core) 5,6 GHz (2rdzenie P-Core) 5,6 GHz (2 rdzenie P-Core) 5,3 GHz (2 rdzenie P-Core) Zegar Turbo (P-Core) 5,5 GHz (wszystkie rdzenie P-Core) 5,5 GHz (wszystkie rdzenie P-Core) 5,3 GHz (wszystkie rdzenie P-Core) 5,3 GHz (wszystkie rdzenie P-Core) 4,3 GHz (wszystkie rdzenie P-Core) Zegar Turbo (E-Core) 4,3 GHz (2 rdzenie E-Core) 4,3 GHz (2 rdzenie E-Core) 4,2 GHz (2 rdzenie E-Core) 4,2 GHz (2 rdzenie E-Core) 3,9 GHz (2 rdzenie E-Core) Zegar Turbo (E-Core) 4,3 GHz (16 rdzeni E-Core) 4,3 GHz (16 rdzeni E-Core) 4,2 GHz (16 rdzeni E-Core) 4,2 GHz (16 rdzeni E-Core) 3,9 GHz (16 rdzeni E-Core) Cache L3 36 MB Kontroler pamięci DDR4 3200 MHz, DDR5 5600 MHz Układ graficzny Intel UHD Graphics 770 (32 EU), Xe-LP - Intel UHD Graphics 770 (32 EU), Xe-LP - Intel UHD Graphics 770 (32 EU), Xe-LP Taktowanie iGPU (Max) 1650 MHz - 1650 MHz - 1600 MHz TDP (PBP) 125 W 125 W 65 W 65 W 35 W

