Intel Core i9-10900K bez OC osiąga 93C na chłodzeniu wodnym

Zbliżające się wielkimi krokami topowe procesory Intel Core 10. generacji zdecydowanie nie będą przeznaczone dla zwykłych użytkowników. Ich specyfikacja na papierze robi co prawda dobre wrażenie, bo 10 fizycznych rdzeni czy częstotliwości przekraczające 5,0 GHz na pewno oznaczają wysoką wydajność, ale problem polega na tym, że trzeba się na nią odpowiednio przygotować. Jak pokazują pierwsze testy, konieczna będzie nie tylko nowa płyta główna, lecz również zaawansowany system chłodzenia, jak również odpowiednio mocny zasilacz. Niejaki WolStrame z serwisu Weibo właśnie potwierdził te informacje - poddał on testom czołową jednostkę Core i9-10900K. Wyniki mogą przerazić niejednego...

Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z modelem przeznaczonym wyłącznie dla entuzjastów, ale z ostatecznym werdyktem chipu i9-10900K wstrzymamy się do naszego testu.

Procesor Intel Core i9-10900K przetestowany został w benchmarku AIDA64, a w tle dodatkowo został uruchomiony Furmark w celu rozgrzania grafiki GeForce RTX 2080 Ti. Szczegółowa praca układu Comet Lake została zarejestrowana w programie HWInfo64. Rezultaty są dosyć niepokojące - podczas trwania testu chip rozgrzany był aż do temperatury 93 °C i pobierał aż 235,17 W. Co najlepsze, całość nie była podkręcona i działała nie pod tanim powietrznym chłodzeniem, a zestawem AIO 240 mm (dokładny model nie jest znany).

Warto zwrócić również uwagę na maksymalne taktowanie osiągnięte dla wszystkich pracujących rdzeni - wyniosło ono 4,77 GHz, a więc tylko nieco mniej od deklarowanych 4,8 GHz (lub 4,9 Ghz w trybie Thermal Velocity Boost). Pozytywną informacją na pewno jest to, że przez cały czas trwania testu (48 minut) procesor pracował bardzo stabilnie, ale mimo wszystko nie można przejść obojętnie obok tak wysokich temperatur czy ogromnego poboru energii. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z modelem przeznaczonym wyłącznie dla entuzjastów, ale ostatecznym werdyktem chipu i9-10900K wstrzymamy się do naszego testu.

Źródło: Guru3D