Intel Core i7-1185G7 - nowe testy wydajności procesora Tiger Lake-U

W tym roku zadebiutuje kolejna, 11. generacja mobilnych procesorów Intel Core, które wykorzystają architekturę Willow Cove oraz usprawniony proces technologiczny 10 nm+. Mowa oczywiście o rodzinie Intel Tiger Lake, która zastąpi dostępną obecnie serię Ice Lake. Wiemy już, że przynajmniej jeden z układów będzie nazwany Intel Core i7-1185G7 - takie nazewnictwo jakiś czas temu pojawiło się w teście wydajności w benchmarku 3DMark Time Spy. Uprzednio jednak procesor uzyskał bardzo słaby wynik, zwłaszcza w kontekście samego CPU, podczas gdy iGPU zbliżyło się poziomem do dedykowanej karty NVIDIA GeForce MX250. Tymczasem w teście 3DMark Time Spy pojawiły się nowe próbki procesora Intel Core i7-1185G7 i tym razem CPU wypada zdecydowanie lepiej.

Ponownie w programie 3DMark Time Spy przetestowano 4-rdzeniowy i 8-wątkowy układ Intel Core i7-1185G7 z rodziny Tiger Lake-U. Nowe wyniki są zdecydowanie wyższe w kontekście procesora, ale trochę słabsze w przypadku układu graficznego.

Według informacji z bazy 3DMark Time Spy, bazowy zegar procesora wynosi 2,7 GHz - wcześniejsze informacje dotyczące próbek inżynieryjnych sugerowały właśnie taki poziom dla układu z TDP 28W, aczkolwiek pojawiały się również warianty z taktowaniem na poziomie 3 GHz. Nowy wynik jest zdecydowanie najwyższy i sugeruje również o wiele wyższe taktowanie w trybie Turbo Boost 2.0, aczkolwiek program wciąż nie jest w stanie podać konkretnego zegara pod obciążeniem. Procesor wyposażono także w iGPU Intel Gen.12 opartym o architekturę Xe wraz z 96 aktywnymi jednostkami wykonawczymi.

Wynik procesora 4654 punkty, czyli o kilkanaście procent wyżej od Intel Core i7-1065G7 i o blisko 60% lepszy od poprzedniego porównania tego samego procesora. Gorzej jednak wypadł wynik graficzny, gdzie zintegrowany układ Intel Gen.12 uplasował się na poziomie Intel Iris Plus Graphics G7, wyraźnie tym razem przegrywając z dedykowaną kartą NVIDIA GeForce MX250. Cieszy jednak wyższy wynik procesora, co świadczy o ciągłych pracach nad poprawą działania trybu Turbo. Do momenty premiery (2 połowa roku) z pewnością uda się jeszcze polepszyć te wyniki w poszczególnych laptopach od partnerów OEM.



W obramowaniu zaznaczyłem wyniki testu graficznego dla karty NVIDIA GeForce MX250 (25W) oraz iGPU Intel Iris Plus Graphics G7 (64EU).

Źródło: Twitter _rogame