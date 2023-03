Intel Battlemage ma podobno zaoferować dwukrotnie więcej bloków Xe-Core i wydajność klasy GeForce RTX 4070 Ti

Według dotychczasowych informacji, w tym roku nie powinniśmy oczekiwać premiery drugiej generacji kart graficznych Intela, opartych na architekturze Xe-HPG. Na serię Battlemage GPU poczekamy jeszcze przynajmniej rok, tymczasem według nieoficjalnych doniesień w tym roku możemy liczyć co najwyżej na odświeżenie serii Intel Alchemist. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe informacje, które wskazują czego mniej więcej spodziewać się po topowym układzie Battlemage, przynajmniej pod względem budowy rdzenia.

W sieci pojawiły się nieoficjalne informacje na temat budowy flagowego układu graficznego Intel Battlemage. Ma on posiadać dwukrotnie więcej bloków Xe-Core w porównaniu do karty Intel ARC A770.

RedGamingTech podzielił się kilkoma informacjami na temat topowego układu graficznego z rodziny Intel Battlemage. Według niego, producent planuje podwoić liczbę jednostek obliczeniowych względem układu ACM-G10, który znajdziemy w karcie graficznej Intel ARC A770. Zamiast 32 bloków Xe-Core oraz 4096 procesorów FP32 mielibyśmy otrzymać 64 bloki Xe-Core oraz 8192 jednostki cieniujące. Ponadto producent zamierza zauważalnie zwiększyć cache L2 (podobnie zrobiła NVIDIA w architekturze Ada Lovelace, choć skok w Battlemage nie ma być aż tak duży) - z 16 MB w serii Alchemist do 48 MB w Battlemage.

Wyższe mają być również zegary rdzenia, sięgające przynajmniej 3000 MHz. Sam rozmiar rdzenia graficznego ma być zbliżony do NVIDIA AD103 (około 380 mm²), jednak wydajność raczej nie powinna być wyższa od tego, co obecnie oferuje karta NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, który korzysta z rdzenia AD104 (niespełna 295 mm²). Magistrala pozostanie 256-bitowa, co sugeruje wykorzystanie np. 16 GB pamięci GDDR6 lub GDDR6X. Układy Intel Battlemage mają być wytwarzane z wykorzystaniem litografii TSMC N4, a ich TDP nie powinno być wyższe niż 225 W. RedGamingTech spodziewa się również zauważalnych usprawnień w zakresie Ray Tracingu. Oczywiście obecnie informacje te należy traktować jako plotkę, jako że do premiery pozostało wciąż sporo czasu i sporo doniesień może jeszcze się zmienić do czasu debiutu Battlemage.

Źródło: RedGamingTech