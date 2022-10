Intel ARC A770 oraz ARC A750 - wyniki kart graficznych w testach OpenCL i Vulkan pojawiły się w bazie GeekBench

Podczas wrześniowego wydarzenia Intel InnovatiON, producent potwierdził cenę oraz datę premiery swojej flagowej karty graficznej ARC A770. Niedługo później firma podała również do publicznej wiadomości cenę nieco słabszego modelu ARC A750. Na obie karty będziemy czekać do 12 października, a ceny najtańszych modeli powinny sięgać okolic 1800-1900 złotych. Tymczasem w popularnym programie GeekBench pojawiły się testy obu kart - testy przeprowadzono zarówno w OpenCL jak i Vulkanie.

W bazie programu GeekBench pojawiły się karty graficzne Intel ARC A770 oraz ARC A750. Przetestowano je w środowisku OpenCL oraz Vulkan.

Karta graficzna Intel ARC A770 w teście OpenCL zdobyła dokładnie 99482 punkty - dało to miejsce dokładnie pomiędzy NVIDIA GeForce RTX 3060 (~96400 pkt) oraz AMD Radeon RX 6700 XT (~103000 pkt). Intel ARC A750 wypada nieco gorzej - w tym samym teście zdobył 88828 punkty, dzięki czemu uplasował się pomiędzy kartami AMD Radeon RX 6600 XT (~82600 pkt) oraz NVIDIA GeForce RTX 3060 (~96400 pkt).

W teście opartym na API Vulkan, sytuacja obu kart Intela jest mniej więcej podobna. ARC A770 zdobył 73536 punkty, czym niemal zrównał się z układem NVIDIA GeForce RTX 3060. Jednocześnie GeForce RTX 3060 Ti mocno odjechał do przodu, co może być wskazówką że w grach opartych na Vulkanie, ARC A770 będzie jednak trochę odbiegał wynikami od układu Ampere. Jeśli chodzi o ARC A750, to jego wynik jest dokładnie pomiędzy AMD Radeon RX 6600 XT oraz AMD Radeon RX 6700 XT. Testy kart pojawią się 5 października, więc niedługo przekonamy się jak faktycznie wypadają modele Intela na tle NVIDII oraz AMD.

Źródło: WCCFTech