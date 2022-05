iiyama ProLite XUB3293UHSN-B1 oraz XCB3494WQSN-B1 - nowe monitory z przełącznikiem KVM i stacją dokującą USB-C

Ostatnimi czasy w kontekście firmy iiyama pisaliśmy głównie o monitorach przeznaczonych dla graczy. Kilka dni temu mogliście przeczytać u nas premierowo recenzję modelu G-Master GB3467WQSU-B1 Red Eagle, który zaoferował całkiem przyzwoitą jakość obrazu. Tymczasem iiyama w tym miesiącu wprowadzi do Polski dwa kolejne monitory, jednak tym razem przeznaczone do pracy biurowej. Nie znajdziemy takich rzeczy jak AMD FreeSync Premium czy bardzo wysokie odświeżanie ekranu. Mają to być modele o dobrej jakości wyświetlanego obrazu, ale jednocześnie oferujące kilka dodatkowych funkcjonalności, które z pewnością przydadzą się na nowoczesnym stanowisku do pracy. Oprócz rozbudowanego zestawu okablowania, które znajdziemy w pudełkach, oba monitory wspierają KVM jak i USB-C.

iiyama wprowadza do oferty dwa nowe modele monitorów biurowych. Mowa o urządzeniach ProLite XUB3293UHSN-B1 oraz ProLite XCB3494WQSN-B1.

Pierwszy model to iiyama ProLite XCB3494WQSN-B1, wyposażony w 34-calowy ekran VA o rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli, w dodatku mowa o zakrzywionej matrycy (1500R). Maksymalna, deklarowana jasność wynosi 300 nitów, z kolei kontrast statyczny sięga 3000:1. Niski jest czas reakcji, ale wyłącznie w odwołaniu do MPRT - wynosi on w tym wypadku 0.4 ms. Mamy do czynienia z 8-bitowym panelem, umożliwiającym wyświetlanie 16,7 mln odcieni barw. Deklarowane pokrycie przestrzeni barw sRGB wynosi 99%. Odświeżanie monitora wynosi 120 Hz, przy czym pełna rozdzielczość przy takim odświeżaniu będzie dostępna wyłącznie po kablu DisplayPort oraz USB-C. Monitor oferuje ponadto złącze HDMI 2.0 oraz USB-C, które umożliwia ładowanie innych urządzeń z mocą do 65 W, a także posiada protokół DisplayPort out. Nie brakuje także HUB-u USB 3.0 z trzema pełnymi portami USB typu A. Kabel USB-A na USB-B (umożliwiający podłączenie peryferii do komputera z pomocą HUB USB monitora), kabel USB-C, HDMI oraz DisplayPort znajdziemy w pudełku z urządzeniem. Monitor dostępny będzie w Polsce w cenie 2359 złotych począwszy od maja tego roku.

Drugi z prezentowanych monitorów to iiyama ProLite XUB3293UHSN-B1. W tym wypadku do dyspozycji otrzymujemy 31,5-calowy ekran IPS o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli oraz z odświeżaniem na poziomie 60 Hz (szkoda, że tylko 60 Hz). Kontrast statyczny wynosi 1000:1, z kolei deklarowana jasność - 350 nitów. Podobnie jak w przypadku poprzedniego modelu, na pokładzie znajdziemy złącze USB-C, służące np. do podłączenia ekranu do komputera lub też ładowania innych urządzeń mocą do 65 W. Producent deklaruje wybranie matrycy 10-bitowej (8-bit + FRC), umożliwiającej wyświetlenie 1,07 mld odcieni barw. Pokrycie przestrzeni barw sRGB wynosi w tym wypadku również 99%. Monitor posiada dodatkowo po jednym złączu HDMI oraz DisplayPort, a także HUB USB składający się z dwóch złączy USB 3.0. Oba prezentowane monitory posiadają także wbudowany przełącznik KVM. Sprzęt będzie dostępny w najbliższych dniach w Polsce w cenie 2239 złotych.

Źródło: iiyama