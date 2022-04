iiyama G-Master G4380UHSU-B1 Red Eagle - nowy monitor dla graczy oferujący m.in. 43-calowy ekran 4K z odświeżaniem 144 Hz

Dotychczasowe monitory firmy iiyama z serii Red Eagle to były modele charakteryzujące się obecnością panoramicznych ekranów o przekątnej najczęściej 27-32 cali, czasami wchodząc także w warianty ultrapanoramiczne o przekątnej ekranu sięgającej 34 cali. Tym razem producent postanowił wprowadzić na rynek dużo większy monitor, który docenią wymagający użytkownicy, szukający sporych rozmiarów ekranu. Monitor o którym mowa to iiyama G-Master G4389UHSU-B1 Red Eagle, który wykorzystuje matrycę o wysokiej rozdzielczości 4K. Choć sprzęt promowany jest także jako rozwiązanie dla konsol obecnej generacji, w rzeczywistości nie wykorzystamy możliwości oferowanych przez wysoką częstotliwość odświeżania. Monitor bowiem jest ograniczony do portów HDMI 2.0.

iiyama prezentuje nowy monitor dla graczy - mowa o modelu iiyama G-Master G4380UHSU-B1 Red Eagle, który wykorzystuje 43-calowy panel VA o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli.

Monitor iiyama G-Master G4380UHSU-B1 Red Eagle oferuje 43-calową matrycę VA o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli oraz z częstotliwością odświeżania na poziomie 144 Hz. Ze względu na wykorzystanie dużego ekranu i rozbudowanej podstawy (widać to doskonale na poniższym renderze), całość będzie wymagać sporo wolnego miejsca na biurku lub innej powierzchni. Sama waga monitora z podstawą wynosi bowiem 14,9 kg. Zastosowany ekran charakteryzuje się także niskim czasem reakcji (w tym wypadku podana wartość dotyczy MPRT), wynoszącym zaledwie 0.4 ms. Matryca VA z kolei umożliwia zaoferowanie wyższego kontrastu oraz lepszej jakości czerni w porównaniu do IPS.

Kontrast statyczny monitora marki iiyama wynosi 4000:1, z kolei maksymalna luminancja sięga 550 nitów (nie brakuje także wsparcia dla HDR, co potwierdza certyfikat VESA DisplayHDR 400). Zastosowana matryca obsługuje także 1.07 mld odcieni barw (panel 8-bit + FRC). iiyama oferuje także wsparcie dla techniki odświeżania AMD FreeSync Premium, jednakże jest ono ograniczone do złącza DisplayPort 1.4 oraz odświeżania w zakresie od 48 do 120 Hz. Sprzęt wyposażono w dwa porty HDMI 2.0, dwa złącza cyfrowe DisplayPort 1.4, jedno gniazdo Audio-jack 3.5 mm oraz HUB składający się z 4 portów USB 3.0. Z tyłu monitora dodatkowo znajdziemy uchwyt na słuchawki. Monitor trafi do sprzedaży pod koniec miesiąca w sugerowanej cenie 3297 złotych.

Źródło: iiyama