iiyama G-Master GB3467WQSU-B1 - Zakrzywiony, 34-calowy monitor z matrycą UWQHD i częstotliwością odświeżania 165 Hz

iiyama to japońska firma specjalizująca się w monitorach komputerowych oraz profesjonalnych ekranach, która obecna jest na rynku od 1973 roku. Konsumenci cenią sobie ich propozycje za dobry stosunek ceny do jakości i możliwości. A tak się składa, że Japończycy planują wprowadzenie nowego, ulatrapanoramicznego modelu na polski rynek. Zakrzywiony monitor iiyama G-Master GB3467WQSU-B1 próbuje przekonać do siebie graczy topową specyfikacją. Mowa o rozdzielczości UWQHD przy wysokiej częstotliwości odświeżania wynoszącej 165 Hz i niskim deklarowanym czasie reakcji poniżej 1 milisekundy. Sugerowana cena jak na takie parametry nie jest wygórowana, a kupujący w przedsprzedaży mogą liczyć na zniżkę.

Monitor iiyama G-Master GB3467WQSU-B1 lada moment trafi do polskich sklepów. Jego sugerowana cena ustalona została na poziomie 2499 złotych.

iiyama G-Master GB3467WQSU-B1 to 34-calowy, ultrapanoramiczny monitor o wymiarach 809,5 x 424,5 - 554,5 x 275 (szerokość x wysokość x głębokość) milimetrów i wadze 8,7 kilograma. Mamy tutaj do czynienia z 8-bitową matrycą VA o zakrzywieniu 1500R, rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli oraz częstotliwości odświeżania 165 Hz. Deklarowany czas reakcji (MPRT) to 0,4 milisekundy, kontrast wynosi 3000:1, a jasność to do 550 cd/m². Wisienką na torcie jest obsługa technologii AMD FreeSync Premium oraz dwa wbudowane głośniki, każdy o mocy 2 W.

Panel I/O gości dwa porty HDMI 2.0, dwa złącza DisplayPort 1.4, gniazdo słuchawkowe oraz cztery porty USB 3.0 typu A. Japoński monitor zgodny jest ze standardem montażowym VESA 100, a matryca oferuje odchylenie do przodu i tyłu. iiyama G-Master GB3467WQSU-B1 lada moment trafi do polskich sklepów. Sugerowana cena ustalona została na poziomie 2499 złotych, ale osoby kupujące w przedsprzedaży zapłacą tylko 2399 złotych. Opisywany monitor zagości u nas w testach, a więc jeśli jesteście czegoś ciekawi to sugestie przyjmujemy w komentarzach.

