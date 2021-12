Jaki monitor kupić? Polecane monitory do biura i grania na grudzień 2021. Poradnik zakupowy w różnych przedziałach cenowych

Wybór monitora tylko z pozoru wydaje się prostą sprawą, ponieważ ilość modeli jakie są dostępne na sklepowych półkach, może przyprawiać o zawrót głowy. Lepiej zainwestować z większą matrycę czy wyższą rozdzielczość? Czy standardowe 60 Hz mi wystarczy, a może jednak pójść w stronę 144 Hz? No i oczywiście jaki wybrać typ matrycy - IPS, VA czy TN? Warto wcześniej rozplanować i przemyśleć do czego głównie ma służyć monitor, szukając odpowiedzi na powyższe pytania. Dlatego przygotowaliśmy zestawienie polecanych monitorów, które powinno ułatwić podjęcie właściwej decyzji. Mamy nadzieję, że nasz poradnik okaże się pomocny przy wyborze odpowiedniego urządzenia do zastosowań biurowych lub gamingu.

Autor: Damian Marusiak

Poradnik jest skierowany przede wszystkim do mniej zaawansowanych użytkowników, którzy bezskutecznie poszukują nowego monitora. Wybór odpowiedniego urządzenia to niełatwa decyzja, ponieważ rynek został dosłownie zalany bardzo różnymi konstrukcjami od kilkunastu producentów m.in. Samsung, LG, ASUS, Acer, BenQ, iiyama, HP czy EIZO. Znajdziecie wśród nich propozycje zarówno do biura, pracy nad grafiką oraz wszelkiej maści gier komputerowych. Wybór jest bardzo szeroki, dlatego chcemy pomóc przy wskazaniu najlepszych modeli. W zestawieniu pojawią się urządzenia z różnych półek cenowych, zarówno tych najniższych, jak również tych uznawanych za absolutny high-end. Zestawienie zaczynamy od najprostszych konstrukcji do niezbyt wymagających zadań, skończywszy na monitorach o naprawdę dużych przekątnych i topowych parametrach obrazu. Polecane monitory stanowią teraz uzupełnienie polecanych zestawów komputerowych i będą aktualizowane w cyklu kwartalnym.

Na rynku funkcjonuje wielu producentów monitorów i każdy oferuje kilkadziesiąt modeli, a każda firma zachwala, że właśnie ich produkt jest najlepszy. Jednak monitor idealny (tzn. uniwersalny) po prostu nie istnieje. Każdy typ matrycy ma swoje mocniejsze i słabsze strony - TN najczęściej mają kiepskie kąty widzenia, z kolei niektóre IPS-y cierpią na nadmierny backlight bleeding. W przypadku tańszych monitorów trzeba się również zastanowić czy wolimy nieco mniejszy ekran ale np. z wyższą częstotliwością odświeżania, czy większą matrycę z wyższą rozdzielczością. Obecnie wciąż najpopularniejsze są monitory Full HD, jednak sporym zainteresowaniem cieszą się rozdzielczości 2560x1440 pikseli (WQHD). Ostatnie lata to także wzmożone zainteresowanie matrycami 4K, oferujące dużo większy obszar roboczy. W ostatnich latach zwłaszcza monitory gamingowe zaczęły rozwarstawiać się na różne rodzaje w zależności od indywidualnych preferencji. Zatem jakie elementy specyfikacji są kluczowe przy wyborze ekranu?

Rozdzielczość monitora - im wyższa, tym większy obszar roboczy otrzymujemy do dyspozycji. W przypadku monitorów do gier oznacza to także większą ostrość obrazu. Najpopularniejsze obecnie rozdzielczości to 1920x1080, 2560x1440 oraz 3840x2160 pikseli, choć nie brakuje także zwolenników ultrapanoramicznych rozdzielczości pokroju 3440x1440 (UWQHD, 21:9) lub 5120x1440 (Dual Quad HD, 32:9)

Rodzaj matrycy - w przypadku monitorów biurowych najlepszym rozwiązaniem będzie IPS dobrze odwzorowujący kolory i posiadający szerokie kąty widzenia. Do gier rodzaj matrycy powinien być podyktowany typem rozgrywki jaki preferujemy. Obecne ekrany IPS coraz częściej oferują bardzo niski input lag, a także dużo mniejsze smużenie w porównaniu do VA. Z kolei VA oferuje kilkukrotnie wyższy kontrast, a więc i lepszą czerń, ale bardzo często jednocześnie odznaczają się zauważalnym smużeniem i widocznymi powidokami.

Częstotliwość odświeżania - im większa częstotliwość, tym płynniejszy jest obraz zarówno w grach jak również w najprostszym pulpicie. Obecnie monitory gamingowe mają najczęściej odświeżanie na poziomie 144, 165 lub 240 Hz. Im wyższe odświeżanie, tym większe wymagania dotyczące karty graficznej, by móc w pełni wykorzystać potencjał takiego ekranu.

Proporcje obrazu - obecnie najpopularniejsze proporcje to tradycyjne panoramiczne (16:9), które dobrze sprawdzają się w grach. Oprócz tego coraz większym zainteresowaniem cieszą się proporcje ultrapanoramiczne (21:9), które nadają nowej jakości podczas grania i oglądania filmów. Ultrapanoramiczne proporcje świetnie sprawdzają się także podczas biurowej pracy.

Synchronizacja - dla graczy ważne są także funkcje monitorów odpowiadające za minimalizowanie nieprzyjemnych efektów wizualnych jak rozrywanie obrazu czy brak synchronizacji pomiędzy klatkami. Tutaj prym wiodą adaptacyjne funkcje tj. AMD FreeSync czy NVIDIA G-SYNC. O ile jednak technika AMD jest dostępna w tanich monitorach i jest dużo bardziej rozpowszechniona, o tyle NVIDIA G-SYNC Ultimate jako moduł wbudowany w monitor jest spotykany rzadko, tylko w drogich i certyfikowanych urządzeniach.

Obecnie najpopularniejsze złącza wyjściowe wideo to HDMI (1.4 lub 2.0; w droższych monitorach napotkamy także już HDMI 2.1 o znacznie wyższej przepustowości oraz szerszej funkcjonalności tj. Variable Refresh Rate czy Auto Low Latency Mode) oraz DisplayPort (1.2-1.4) - im droższy i bardziej zaawansowany monitor, tym więcej nowszych portów wyjściowych posiada (chociaż nie jest to regułą). Coraz częściej w monitorach spotkamy się z portami USB-C, które mogą służyć nie tylko do przesyłania obrazu, ale także do ładowania podłączonych do niego urządzeń tj. laptopów czy smartfonów. Na ten aspekt również spojrzeliśmy podczas wybierania modeli. W obecnym formacie, polecane zestawy monitorów zostały podzielone na 12 kategorii, gdzie w każdej znajdziecie trzy propozycje monitorów zależnie od półki cenowej - do pracy biurowej, obróbki grafiki albo do grania. Poszczególne cechy każdego z urządzeń zostały jasno określone i zaprezentowane w łatwej do przyswojenia tabelce. Nowy poradnik powstał na bazie oferty sklepu morele.net z racji szerokiego wyboru oraz niejednokrotnie atrakcyjnych cen. Pozostaje mi tyko życzyć wszystkim udanych zakupów!

