Huawei P50 i Mate 50 dostaną procesory Qulacomm Snapdragon?

Piekło zamarzło, a w zasadzie może zamarznąć. Okazuje się, że chiński producent urządzeń elektronicznych borykający się z problemami na linii Chiny-USA może wykorzystać w nadchodzących flagowcach Huawei P50 i Mate 50 topowe procesory Qualcomm Snapdragon. Może wydać się to dziwne, biorąc pod uwagę sankcje nałożone przez USA będące skutkami wpisania Huawei na czarną listę amerykańskiego Departamentu Handlu. Jednakże sprawa nie jest czarno-biała, o czym świadczy informacja pochodząca od jednego z analityków rynkowych. Całkiem zgrabnie przedstawił on możliwość przyszłości chipów tworzonych dla marki Huawei.

Pojawiają się głosy stanowiące o tym, że mimo problemów Huawei z USA, nadchodzące smartfony Huawei P50 wykorzystają procesory z rodziny Qualcomm Snapdragon.

Wielu Europejczyków obawia się zakupu nowych urządzeń marki Huawei z uwagi na niedostępność usług Google. Niemniej, dla niektórych wspomniana niedogodność nie robi większej różnicy. Mało tego — w ujęciu globalnym producent w dalszym ciągu radzi sobie całkiem nieźle, co jest z pewnością nie w smak USA. Amerykanie zablokowali firmie możliwość korzystania z układów od TSMC w nowych urządzeniach, dlatego też poza przerzuceniem części produkcji słabszych układów do SMIC, koncern podjął rozmowy z MediaTekiem. Wspomniany dostawca może rozwiązać jedynie część problemów Huawei i jego submarki Honor. Okazuje się, że w przypadku sztandarowych modelu Huawei P50 oraz Huawei Mate 50 producent może zastosować chipy Qualcomma.

Tak, mowa o układach Qulacomm Snapdragon od amerykańskiego przedsiębiorstwa. Zapytacie, jakim cudem? Jak podaje Barrons, amerykanie mogą zezwolić wspomnianemu dostawcy na warunkową współpracę z Huawei. Wszystko rozbija się o to, że Departament Handlu może chcieć zablokować Huawei jedynie dostęp do przedsięwzięć związanych ze stacjami bazowymi i infrastrukturą sieci 5G. Możliwość wykorzystania topowych chipów Qulacomma w nadchodzących flagować rzeczonego producenta nie jest obecnie obiektem zainteresowania amerykańskich władz. To może się jednak zmienić. Czy tak się stanie, pokaże czas.

Źródło: Barrons, Qulacomm