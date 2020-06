HTC Desire 20 Pro - nowe informacje o specyfikacji smartfona

Do sieci wyciekła właśnie istotna część specyfikacji technicznej nadchodzącego średniaka ze stajni tajwańskiego producenta elektroniki. Najnowsze informacje potwierdzają wcześniejsze doniesienia, choć występuję tu pewne różnice. Tak czy inaczej, możemy być już pewni, że HTC Desire 20 Pro będzie średniakiem o całkiem sensownej konfiguracji. Producent nie powinien przesadzić z ceną, zwłaszcza że przygotowuje na ten rok flagowca z modemem 5G. Podjęcie nierównej walki z konkurencją musi wiązać się z niższą w stosunku do gigantów rynku wyceną urządzeń. W przeciwnym razie plany HTC spełzną na niczym, a przynajmniej na to wskazuje obecna sytuacja rynkowa.

HTC Desire 20 Pro kryje przed nami coraz mniej tajemnic. Z najnowszych informacji dowiadujemy się sporo o specyfikacji technicznej średniaka.



HTC Wildfire R70

W ostatnim czasie tajwański producent elektroniki użytkowej skupił swoje działania na rozwoju działu rozszerzonej oraz wirtualnej rzeczywistości. HTC Vive jest dziś dobrze rozpoznawalną marką, ale przecież to nie z VR sprawił, że firma osiągnęła swojego czasu prawdziwą potęgę, zarówno wizerunkową, jak i finansową. Za sukcesem HTC stały bowiem smartfony, które od czasów Windows Mobile (nie mylić z Windows Phone) schodziły z linii produkcyjnych koncernu. Warto dodać, że pierwszym czysto konsumenckim urzadzeniem mobilnym z Androidem na pokładzie był właśnie twór HTC. Niestety, po drodze coś poszło nie tak. W efekcie Tajwańczycy zaczęli tracić udziały rynkowe i dziś w branży mobilnej są cieniem tego, czym byli wcześniej. To ma się zmienić, a przynajmniej tego chcą włodarze, którzy zapowiedzieli konkretne działania. Mowa o co najmniej dwóch smartfonach, które mają zadebiutować jeszcze w tym roku. Pierwszy to flagowiec wyposażony w modem 5G, drugi — średniak, który w założeniach może wpasować się idealne w średniopółkowy segment.

Skupmy się na tym drugim, gdyż to właśnie jego specyfikację techniczną udało się właśnie poznać za sprawą najnowszych doniesień. Sprzęt możemy pozycjonować podobnie jak Motorolę Moto G8 Plus, w której zastosowano ten sam procesor Qualcomm Snapdragon 660. Niemniej, HTC Desire 20 Pro, bo o ten konkretnie model chodzi, może być tańszy od wspomnianej propozycji. Sprzęt zaoferuje ponadto 6 GB RAM oraz grafikę Adreno 610. Smartfon otrzyma na start świeżutkiego Androida 10 i możliwe, że producent przewidzi dla niego choćby jedną dużą aktualizację systemową. Na uwagę zasługuje też ekran o dość wysokiej jak na ten segment rozdzielczości 2340 x 1080p i zagęszczeniu 400 ppi. Nie spodziewałbym się za to obecności technologii AMOLED. Obstawiam wiec, że znajdziemy tutaj IPS. Pozostaje nam czekać na oficjalne potwierdzenie informacji.

Źródło: MyDrivers, Mysmartprice, GSMArena, Evan Blass