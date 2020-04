HTC Desire 20 Pro w bazie GeekBench. Średniak z audio Jack 3,5 mm

W 2019 roku Tajwański producent smartfonów zanotował stratę na poziomie 333 milionów. Co gorsze, wynik ten nie był dla nikogo zaskoczeniem, gdyż firma już od dawna nie radziła sobie na rynku mobilnym. Utrzymanie biznesu zawdzięcza marce Vive i rozwiązaniach z segmentu VR, w których HTC działa niezwykle prężnie. Mimo to producent nie zamierza spuszczać broni i oddawać pola bez walki. W przygotowaniu jest już bowiem kolejne model smartfona. Średniopółkowy HTC Desire 20 Pro pojawił się właśnie w bazie benchmarka GeekBench. Najnowszy raport określa też, czym dokładnie może charakteryzować się tytułowe urządzenie. Nie będzie to natomiast obiecany wcześniej flagowiec z modemem 5G.

HTC Desire 20 Pro to typowy średniak, który niebawem wzbogaci portfolio produktowe tajwańskiego producenta smartfonów. Wiemy, jak przedstawia się kwestia jego potencjalnej wydajności.



HTC Wildfire R70

HTC było niegdyś potęgą w dosłownym tego słowa znaczeniu. Firma wyraźnie zaznaczyła swoją obecność w segmencie urządzeń z Windows Mobile od Microsoftu, ale dopiero Android pozwolił jej rozwinąć skrzydła na rynku smartfonów. Nie bez znaczenia było to, że pierwszy dotykowy konsumencki sprzęt z Zielonym Robotem na pokładzie sygnowano marką HTC. Dream, w Polsce znany też jako Era G1, wspominam naprawdę ciepło. Późniejsze serie również należały do ciekawych, jednakże konkurencja ze strony Samsunga, LG, Sony oraz chińskich koncernów dała się HTC we znaki. W efekcie czego producent zaczął tracić udziały w rynku mobilnym. Firma wydaje coraz mniej urządzeń, jednakże w ostatnim czasie zapowiedziała pojawienie się prawdziwego flagowca z modemem 5G. To jednak nie koniec planów Tajwańczyków.



HTC U19e

W drodze jest bowiem kolejny nowy model. HTC Desire 20 Pro, bo o niego chodzi, pojawił się w bazie benchmarku GeekBench, zdobywając 312 punktów w trybie Single-Core oraz 1367 punktów w trybie Multi-Core. Z danych zawartych we wspomnianym wyniku dowiadujemy się, że HTC Desire 20 Pro otrzyma ośmiordzeniowy procesor Qualcomma taktowany zegarem 1,8 GHz, 6 GB RAM. Najpewniej będzie to Snapdragon 660. Warto także wspomnieć o obecności Androida 10. Doniesienia sugerują, iż wygląd HTC Desire 20 Pro może być czymś pośrednim pomiędzy HTC Desire 19s, HTC Desire 19+, a OnePlusem 8. Istotne jest również to, że powinien otrzymać złącze audio Jack 3,5 mm.

Źródło: GSMArena, GeekBench, PhoneArena