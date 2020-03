HTC Wildfire R70 - smartfon średniej klasy ze średnią specyfikacją

Raczej każdy, kto choć trochę interesuje się branżą urządzeń mobilnych zdaje sobie sprawę, jakim gigantem był niegdyś tajwański producent HTC. Do dziś z nostalgią możemy wspominać takie smartfony jak One M7 czy One M8, które swego czasu były jednymi z najlepszych modeli dostępnych na rynku. Dziś niestety po tej legendarnej firmie zostało tylko wspomnienie. Raz na jakiś czas otrzymujemy również namacalne świadectwo upadku tej firmy w postaci premiery mało porywającego smartfona z średniej półki. Tak właśnie jest teraz - zaprezentowano smartfona HTC Wildfire R70, który nie tylko przypomniał nam o istnieniu tej niegdyś słynnej firmy, ale i obrazuje, w jak słabej jest ona teraz formie...

Wydawać by się mogło, że mówimy tutaj o średniaku sprzed kilku lat, ale całkiem nowoczesny design, potrójny aparat i wcięcie w ekranie w kształcie kropelki uświadamiają nam, że HTC Wildfire R70 to jednak nowy model.

HTC Wildfire R70 ma wyświetlacz LCD o przekątnej 6,53 cala i rozdzielczości HD+ (proporcje 19,5:9). Procesor to stareńki 16-nanometrowy MediaTek Helio P23 z grafiką Mali G71 MP2. Smartfon oferuje użytkownikowi zaledwie 2 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej. Wydawać by się mogło, że mówimy tutaj o średniaku sprzed kilku lat, ale całkiem nowoczesny design, potrójny aparat fotograficzny (16 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix) i wcięcie w kształcie kropelki z kamerką 8 Mpix uświadamiają nam, że to jednak nowy model.

Dobre wrażenie robi bateria o pojemności 4000 mAh, klasyczny czytnik linii papilarnych i złącze mini-jack, ale niestety reszta specyfikacji już tylko rozczarowuje. HTC Wildfire R70 posiada archaiczne złącze micro-USB oraz system Android 9.0 Pie, który zadebiutował ponad 1,5 roku temu. Wymiary urządzenia to 163,2 x 77,8 x 8,9 mm, waga to 186 g. Jakim smartfonem jest omawiany model, każdy widzi, dlatego możemy się chyba cieszyć, że prawdopodobnie nie będzie on oferowany w naszym kraju. Wildfire R70 ma być sprzedawany wyłącznie w Indiach, a jego cena nie została jeszcze podana.

Źródło: GSMarena