HTC szykuje flagowy smartfon z modemem 5G. Czy ma to sens?

Mamy kolejne, tym razem nieoficjalne potwierdzenie tego, że HTC przygotowuje się do premiery urządzenia zgodnego ze standardem sieci 5G. Z najnowszych informacji wynika, że nie będzie to zwykłe „kolejne” urządzenie producenta, a flagowiec z krwi i kości. Serwis MyDrivers opowiedział co nieco o możliwym wyglądzie sztandarowca Tajwańczyków, dzięki czemu możemy, choć jedynie wstępnie, wyrobić sobie zdanie na temat potencjalnych działań HTC. Chciałbym, aby doniesienia okazały się prawdą, jednakże obawiam się, że nie zmieni to w sposób znaczący postrzegania marki przez dzisiejszego konsumenta. Mimo to sprawdźmy, co może szykować dla nas producent.

Marka HTC lata świetności w segmencie mobilnym ma już zdecydowanie za sobą i powoli o niej zapominamy. Tajwańczycy nie chcą na to pozwolić i przygotowują flagowca z modemem 5G.



HTC Wildfire R70

Na początku roku CEO HTC potwierdził, że firma planuje wprowadzenie do sprzedaży pierwszego w ofercie smartfona wyposażonego w modem 5G. Nie powiedziano przy tym, czy mowa o flagowcu, czy urządzeniu ze średniej półki cenowej. Dziś, w obliczu najnowszych, choć nieoficjalnych doniesień możemy powiedzieć głośno — nowość ze stajni HTC będzie sztandarowcem. Jak inaczej nazwać sprzęt, w którym może pojawić się topowy układ Qualcomm Snapdragon 865 oraz modem zgodny z siecią 5G? Smartfon miałby częściowo bazować na wzornictwie HTC U12 Plus, choć oczywiście konstrukcja zostałaby odświeżona o nowe rozwiązania takie jak wcięcie ekranowe czy bezramkowy wyświetlacz. Kto wie, może uświadczymy tutaj nawet wysuwaną kamerę.



fot. HTC U12 +

Nie wiem czym HTC zamierza przyciągnąć do nowego modelu klientów, ale na pewno nie będzie to atrakcyjna cena. Obecność układu Qualcomm Snapdragon 865 niemal gwarantuje to, że będzie ona wysoka. Nie jestem przekonany, czy firma może pozwolić sobie na wycenę sprzętu podobą do tej, jaką stosują rządzący rynkiem giganci pokroju Samsunga. Na szczęście firma może szykować również inny sprzęt. Tym razem miałby być to model ze średniej półki cenowej. Zamiast Snapdragona 865 producent wykorzystałby procesor Snapdragon 600, modem 5G zastąpiłby modem 4G. Urządzenie może kontynuować serię HTC Desire 20 z charakterystycznym dla niej wyglądem. Według serwisu źródłowego premiera nowości odbędzie się jeszcze w lipcu.



fot. Desire 20 Pro

Źródło: MyDrivers