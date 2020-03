HTC: wyniki finansowe firmy są fatalne. Niewiele pomaga nawet VR

HTC to dziś cień dawnej potęgi. Tajwańczycy, z głównego rozgrywającego trafili na miejsce na ławce rezerwowych. Firma kompletnie nie radzi sobie na rynku mobilnym i niespecjalnie pomagają tutaj zapewnienia o ciągłych staraniach oraz konkretnych planach wydawniczych. Jak widać premiera modelu Wildfire R70 oraz zapowiedź flagowca z modemem 5G, który miałby zasilić portfolio produktowe firmy, na niewiele się zdały. Najnowsze wyniki finansowe za luty oznaczają porażkę na całej linii. Niewiele pomaga tutaj nawet wyraźna obecność na rynku VR, na którym Tajwańczycy prężnie działają. Firma zanotowała 33 proc. spadek przychodów w stosunku do analogicznego okresu roku 2019.

Zdecydowanie nie jest dobrze. Tajwańczycy zanotowali w lutym 33 proc. spadek przychodów w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. To jednak nie wszystko. Okazuje się, że rzeczony wynik był aż 12 proc. słabszy niż styczniu. Wielokrotnie wieszczono już koniec HTC, jednak firma w dalszym ciągu przędzie, cienko, ale jednak przędzie. To może nie potrwać długo i jedyna szansa, jaką widzę, to wzmocnienie tegorocznego smartfonowego portfolio o kilka naprawdę mocnych pozycji z odmiennych półek cenowych. Główną przeszkodą w realizacji takiego przedsięwzięcia mogłyby stanąć kwestie finansowe, przy czym nie mam na myśli kondycji firmy, a ewentualną wycenę nowych modeli. HTC raczej nie będzie mogło pozwolić sobie na rywalizowanie z konkurencją atrakcyjną ceną, a szkoda, bo to mogłoby mieć kluczowe znaczenie.

HTC zaprezentowało ostatnio model Wildfire R70 dedykowany na rynek indyjski, jednak ciężko nazwać smartfon atrakcyjnym. Branża oczekuje rozszerzenia oferty o sztandarowy smartfon z obsługą 5G, o którym od pewnego czasu mówi się coraz głośniej. Jednakże trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że HTC to nie tylko smartfony. Tajwański producent całkiem sprawnie porusza się w obszarze technologii VR. Urządzenia z serii HTC Vive można bez wahania nazwać rozpoznawalnymi i szczerze dziwię się, dlaczego gigant nie zdecyduje się porzucić całkowicie segmentu mobilnego i nie skupi się na tym, co zdaje się, robi dobrze.

