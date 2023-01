Horizon Multiplayer - nowe informacje o wczesnej wersji. Nagranie z rozgrywki i szkic koncepcyjny projektu Guerilla Games

Uniwersum Horizon rozwija się w wielu różnych kierunkach. Po Forbidden West i jego względnym sukcesie - choć pozbawionym najważniejszych branżowych nagród - studio Guerilla Games pójdzie za ciosem. Tym samym czeka na nas Call of the Mountain, czyli spin-off serii w VR, serialowa adaptacja od twórców The Umbrella Academy, od jakiegoś czasu mówi się również o kooperacyjnej grze wieloosobowej. Co jasne, ten ostatni projekt ma najwięcej niewiadomych, jednak mimo to pojawił się dość niespodziewany, wczesny wgląd.

Wieloosobowa gra kooperacyjne w uniwersum Horizon to nadal dość odległa kwestia, natomiast o dziwo już teraz po sieci zaczęły krążyć pierwsze materiały z jej zawartości, w tym wczesne nagranie z rozgrywki i szkic.

Przede wszystkim mające pochodzić z okolic 2020 roku nagranie z wczesnej fazy gry pojawiło się na Reddicie, wzbudzając wiele dyskusji odnośnie jego zawartości. Najmocniej uwagę zwraca oczywiście komiksowa grafika, praktycznie z miejsca kojarzona z Fortnite, padło także zestawienie z animacjami studia Pixar. Obok tej nieco ponad 12-minutowej prezentacji pojawił się również koncepcyjny szkic. Jak możecie zobaczyć poniżej, on z kolei może przywodzić na myśl serię League of Legends. Najwyraźniej deweloperzy starali się eksplorować znane już tropy:

Na razie nie ma co specjalnie spodziewać się nowych materiałów z powstającej gry, ale wydaje się, że to, co się ukazało, pozwala nam przynajmniej orientacyjnie określić dość oczywisty target Guerilla Games. Ewidentnie będą oni celować w różne grupy fanów najpopularniejszych sieciówek, łącząc to z samą marką Horizon. Szczególnie ten drugi manewr może zaowocować pewnymi sukcesami - zwłaszcza biorąc pod uwagę plany konsekwentnego rozwoju IP. Oszałamiający sukces The Last of Us z pewnością może jeszcze bardziej ośmielić do promowania się poprzez inne media. Zobaczymy też, co zaoferuje nam rzeczona gra VR, dodatek Burning Shores do Horizon Forbidden West, a także remake Horizon Zero Dawn, o którym także mówiono już co nieco w poprzednich miesiącach.

Źródło: WCCFtech, Insider Gaming