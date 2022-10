Horizon Zero Dawn może doczekać się remastera lub nawet remake'a na PlayStation 5. Czy takie odświeżenie ma jakiś sens?

Horizon Zero Dawn ma już nieco ponad 5 lat ma karku, jednak nadal imponuje oryginalnym i pięknym światem, wyjątkowym systemem walki czy grafiką, która na wysokich ustawieniach na PC prezentuje się świetnie. Co więcej, gra otrzymała nawet łatkę na PS5, która pozwala na płynną rozgrywkę w 60 FPS. Wygląda jednak na to, że premiera kontynuacji o podtytule Forbidden West wcale nie oznacza, że mamy już zapomnieć o Zero Dawn. Twórcy mogą nam szybko przypomnieć o pierwszym Horizonie...

Na ten moment trudno dokładnie sprecyzować, czym będzie odświeżona wersja przygód Aloy, jednak rzekomo możemy liczyć ma ulepszony system oświetlenia, ostrzejsze tekstury oraz nowe animacje i modele postaci. Być może będzie to po prostu Zero Dawn przeniesione na silnik z Forbidden West?

Jak możemy przeczytać w serwisach MP1st i VGC, studio Guerilla Games szykuje remastera lub remake'a gry Horizon Zero Dawn. Na ten moment trudno dokładnie sprecyzować, czym będzie odświeżona wersja przygód Aloy, jednak możemy liczyć ma ulepszony system oświetlenia, ostrzejsze tekstury oraz nowe animacje i modele postaci. Co więcej, w grze mają pojawić dodatkowe opcje ułatwień dostępu, które zostały wprowadzone w Horizon Forbidden West. Ponadto tytuł na zawierać różne tryby graficzne i obsługę nowych technologii (jak np. VRR). Być może będzie to po prostu Zero Dawn przeniesione na silnik z Forbidden West, a więc coś na wzór The Last of Us Part I, które bazuje na rozwiązaniach wdrożonych w Part II.

Co ciekawe, to podobno nie koniec nowości w świecie Horizon. Twórcy rzekomo równolegle pracują nad jeszcze jednym tytułem, który ma być skupiony na rozgrywce online, być może z elementami kooperacji. W grze miałoby chodzić o rozwijanie plemion znanych z gier, jednak trudno powiedzieć coś więcej na ten temat oprócz tego, że produkcja ma się ukazać na PS5 i PC. O ile taka gra może zapowiadać się ciekawie, to wielu graczy może być zawiedzionych, że zamiast nowych tytułów popularni twórcy zaserwują nam zupełnie niepotrzebne odświeżenie całkiem dobrze wyglądającego Horizon Zero Dawn. Warto dodać, że powyższe doniesienia zostały potwierdzone przez więcej niż tylko jedno źródło, co może oznaczać, że nie jest to zwykła plotka... Czekamy więc na więcej informacji.

Źródło: MP1st, VGC