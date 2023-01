The Last of Us powróci na HBO Max z drugim sezonem, co zostało potwierdzone zarówno przez HBO jak i Naughty Dog

The Last of Us było jedną z najlepszych gier na konsolę PlayStation 3. Zapowiedź adaptacji przygód Joela i Ellie została więc ciepło przyjęta przez fanów pierwowzoru. Chociaż na chwilę obecną ukazały się dopiero dwa z dziewięciu planowanych odcinków, to ich odbiór był na tyle pozytywny, że HBO już teraz podjęło decyzję, aby dać zielone światło kontynuacji serialu. Przypominamy, że obecnie na HBO Max można oglądać kolejne odcinki pierwszego sezonu w jakości 4K z HDR Dolby Vision i dźwiękiem Dolby Atmos.

Serial The Last of Us dostanie drugi sezon. Kierownictwo HBO, zachwycone jakością adaptacji gry oraz rosnącą oglądalnością, dało zielone światło.

Tworzenie adaptacji gier wideo nie jest prostym zadaniem. Wysokie oczekiwania fanów materiału źródłowego i często niski budżet produkcji owocuje wówczas produkcją, która nie zachwyca ani entuzjastów danego uniwersum, ani krytyków. W przypadku serialu The Last of Us udało się jednak zadowolić obie grupy. I to na tyle skutecznie, że kierownictwo HBO już teraz dało zielone światło na stworzenie kontynuacji. Nie jest to zaskakująca decyzja bowiem tylko w Stanach Zjednoczonych pierwszy odcinek obejrzało już 22 miliony osób.

Neil Druckmann, główny scenarzysta gry oraz producent wykonawczy serialu, podziękował wszystkim widzom za zainteresowanie adaptacją przygód Joela i Ellie. Przyznał, że efekt końcowy przekroczył jego najśmielsze oczekiwania i wyraził nadzieję, że kontynuacja utrzyma wysoki poziom. W podobnym tonie wypowiadali się przedstawiciele HBO, którzy liczą, że drugi sezon będzie równie niezapomniany. Data premiery nie została z oczywistych powodów podana. Potwierdzono także, że drugi sezon zaadaptuje wydarzenia z drugiej części The Last of Us.

The journey continues. #TheLastOfUs will return for another season on @HBOMax. pic.twitter.com/FQNG6vhk1d — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) January 27, 2023

Źródło: HBO