HBO GO: filmowe i serialowe premiery na 15 - 30 czerwca 2020

PurePC startuje z nową serią zapowiedzi filmów i seriali na platformie streamingowej HBO GO. Materiały na temat premier pojawiać się będą dwa razy w miesiącu. Pierwszy (na samym początku każdego miesiąca) przedstawiać będzie produkcje, które zadebiutują w HBO GO w dniach od 1 do 14 dnia miesiąca oraz drugi (w połowie miesiąca), który - jak można się domyślić - zawierać będzie spis nowości na dwa kolejne tygodnie, czyli aż do zakończenia miesiąca. Jak widać, pierwszy wpis zaliczamy z małym poślizgiem, ale możecie być pewni, że kolejne będą już na czas. Serwis HBO GO cechuje się tym, że na platformie niemal co dnia pojawiają się nie tylko filmy czy pełne sezony seriali, ale także kolejne odcinki poszczególnych serii w formie cyklicznej. Dlatego też w pierwszej części niniejszego materiału przedstawiać będziemy zupełne nowości filmowe i serialowe (z pominięciem serii już trwających i otrzymujących wyłącznie nowy odcinek). Na końcu zaś artykułu, znajdziecie już wyczerpującą listę premier.

Co obejrzeć na platformie HBO GO od 15 do 30 czerwca 2020? Oto pełna lista filmowych i serialowych premier wraz z kilkoma polecanymi tytułami, opatrzonymi opisem i zwiastunem.

Perry Mason: Sezon 1

Opis: Rok 1931, Los Angeles. Serial śledzi losy legendarnego w kanonie amerykańskiej beletrystyki adwokata, obrońcy w sprawach karnych – Perry'ego Masona, bohatera serii powieści Erle’a Stanleya Gardnera.

Występują: Matthew Rhys, Rachel Boulware, Jedediah Jenk

Światowa data premiery: 22 czerwca 2020

W HBO GO od: 22 czerwca 2020

Tytuł oryginalny: Perry Mason

Gatunek: Dramat, Kryminał

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Gdzie jesteś, Bernadette? (Where’d You Go, Bernadette)

Opis: Bernadette Fox ma kochającego, choć zapracowanego męża oraz wspaniałą córkę. Pewnego deszczowego dnia kobieta znika w dziwnych okolicznościach.

Występują: Cate Blanchett, Billy Crudup, Emma Nelson

Światowa data premiery: 16 sierpnia 2019

W HBO GO od: 21 czerwca 2020

Tytuł oryginalny: Where’d You Go, Bernadette

Gatunek: Dramat, Komedia

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 6,5

Ocena na portalu Filmweb: 6,6

Zombieland: Kulki w łeb (Zombieland: Double Tap)

Opis: Wichita i Little Rock przenoszą się do środkowej części Ameryki, walcząc z ewoluującymi zombie, innymi ocalałymi i przybierającymi na sile problemami ponurej, prowizorycznej rodziny.

Występują: Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone

Światowa data premiery: 9 października 2019

W HBO GO od: 28 czerwca 2020

Tytuł oryginalny: Zombieland: Double Tap

Gatunek: Komedia, Horror

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 6,7

Ocena na portalu Filmweb: 6,3

Obsesja zbrodni: Sezon 1 (I’ll Be Gone in the Dark)

Opis: Wciągające studium nierozwiązanej sprawy mordercy z Golden Gate, który terroryzował Kalifornię w latach 70. i 80.

Występują: Amy Ryan, Patton Oswalt, Billy Jensen

Światowa data premiery: 29 czerwca 2020

W HBO GO od: 29 czerwca 2020

Tytuł oryginalny: I’ll Be Gone in the Dark

Gatunek: Dokumentalny

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Doom Patrol: Sezon 2

Opis: Utworzona przez szalonego profesora grupa bohaterów stara się uratować swojego przywódcę przed tajemniczym Panem Nobody.

Występują: Riley Shanahan, Diane Guerrero, April Bowlby

Światowa data premiery: 26 czerwca 2020

W HBO GO od: 26 czerwca 2020

Tytuł oryginalny: Doom Patrol

Gatunek: Dramat, Akcja, Sci-Fi

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 8,0

Ocena na portalu Filmweb: 7,3

Drań, tchórz, ofiara: Historia Roya Cohna (Bully. Coward. Victim. The Story of Roy Cohn)

Opis: Dokument przedstawiający życie i dochodzenie do coraz większych wpływów nieżyjącego już prawnika Roya Cohna. Do dziś amerykańska polityka pozostaje pod jego wpływem.

Występują: Cindy Adams, Roy M. Cohn, Tony Kushner

Światowa data premiery: 29 września 2019

W HBO GO od: 20 czerwca 2020

Tytuł oryginalny: Bully. Coward. Victim. The Story of Roy Cohn

Gatunek: Dokumentalny

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 6,1

Ocena na portalu Filmweb: 7,0

Pełna lista premier HBO GO w dniach 15 - 30 czerwca 2020:

15 czerwca 2020:

Mogę cię zniszczyć, odc. 2

To wiem na pewno, odc. 6

Axios III, odc. 7

Billions V, odc. 7

Niepewne IV, odc. 10

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 15

Dafne

Rycerz Pierwszej Damy

Roswell, w Nowym Meksyku II, odc. 13

Syrena III, odc. 10 (wersja wyłącznie z napisami)

Stargirl, odc. 5

Syrena III, odc. 10 (wersja z lektorem)

Guru miłości

Czeka nas chaos

LEGO Ninjago: Mistrzowie Spinjitzu X, odc. 1-4 (cały sezon)

LEGO Ninjago: Sekrety zakazanego Spinjitzu, odc. 1-30 (cały sezon)

Na planie

Tropiciele, odc. 3

Mo

Drań, tchórz, ofiara: Historia Roya Cohna

Dom grozy: Miasto Aniołów, odc. 9

Bóg fortepianu

Gdzie jesteś, Bernadette?

Perry Mason, odc. 1

Axios III, odc. 8

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 16

Przyjęcie urodzinowe

Love story

Mogę cię zniszczyć, odc. 3

Stargirl, odc. 6

Ladykillers, czyli zabójczy kwintet

Transhood

Święty wyścig

Doom Patrol II, odc. 1-3

LEGO Marvel Spider-Man: Wkręcony w Venoma

LEGO Marvel Super Bohaterowie: Avengers znowu zjednoczeni

LEGO Marvel Super Bohaterowie: Czarna Pantera: Wakanda ma kłopoty

LEGO Marvel Super Bohaterowie: Strażnicy Galaktyki: Nikczemny plan Thanosa

LEGO Marvel Super Bohaterowie: Doładowani na maksa

No Escape

Na planie

Tropiciele, odc. 4

Pani Lowry i Syn

Czas wojny

Dom grozy: Miasto Aniołów, odc. 10

Lista

Topielisko. Klątwa La Llorony

Zombieland: Kulki w łeb

Obsesja zbrodni, odc. 1

Perry Mason, odc. 2

Axios III, odc. 9

Czarny poniedziałek II, odc. 7

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 17

Wszystko jest możliwe

Zwyczajne szczęście

Mogę cię zniszczyć, odc. 4

Stargirl, odc. 7

Źródło: HBO GO