GRID Legends otrzymał oficjalne wymagania sprzętowe dla wersji PC. Ponadto brak polskiego języka i obecność Denuvo

Ostatnią wydaną grą przez Codemasters był DiRT 5 - tytuł zadebiutował jesienią 2020 roku m.in. na PC oraz konsolach starej i obecnej generacji. Już za kilka tygodni poznamy z kolei kolejny tytuł. Na 24 lutego zaplanowano bowiem premierę wyścigowej gry GRID Legends, która będzie kolejną częścią popularnej i cenionej serii. Twórcy mieli postawić na bardziej urozmaicone wydarzenia oraz najbardziej rozbudowaną kampanię dla jednego gracza. Nie zabraknie także trybu multiplayer, z możliwością wspólnego grania z 21 znajomymi, także pomiędzy różnymi platformami. Na 5 tygodni przed oficjalnym debiutem gry, studio Codemasters podzieliło się wymaganiami sprzętowymi dla wersji PC. Potwierdzono także obecność nielubianego zabezpieczenia antypirackiego.

Poznaliśmy oficjalne wymagania sprzętowe gry GRID Legends. Nadchodzące wyścigi od Codemasters otrzymają ponadto zabezpieczenie Denuvo.

GRID Legends globalnie jest już wydawany przez Electronic Arts (Codemasters zostało przez nich przejęte). Nie pozostało to bez wpływu na cenę gry, która na PC wynosi 270 złotych w wersji podstawowej oraz 350 zł za bardziej rozbudowaną edycję Deluxe. Jeśli z kolei ktoś liczył na obecność polskiej wersji językowej to niestety będzie rozczarowany. GRID Legends to kolejny tytuł, po DiRT 5, w którym nie uświadczymy nawet polskich napisów. Jeśli chodzi o wymagania sprzętowe, to studio zaprezentowało zarówno minimalną jak i zalecaną konfigurację. O ile minimalne wymagania nie są wysokie, tak rekomendowane są już zdecydowanie wyższe.

GRID: Legends Minimalne wymagania Zalecane wymagania Procesor Intel Core i3-2130

AMD FX4300 Intel Core i5-8600K

AMD Ryzen 5 2600X Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 950

AMD Radeon RX 460 NVIDIA GeForce GTX 1080

AMD Radeon RX 590 Pamięć 8 GB RAM 16 GB RAM Miejsce na dysku 50 GB 50 GB Biblioteki DirectX 12 DirectX 12

Wymagania nie określają jednak, pod jaką rozdzielczość oraz płynność zostały przygotowane. Możemy jedynie obstawiać, że minimalna konfiguracja wystarczy dla rozdzielczości 720p oraz niskich ustawień graficznych, podczas gdy zalecana dotyczy Full HD oraz wysokich detali. Widać jednak bardzo duży rozstrzał pomiędzy minimalnymi oraz rekomendowanymi wymaganiami, głównie w kontekście kart graficznych. Na domiar złego, Codemasters potwierdza na karcie produktowej Steam, że GRID Legends będzie opatrzony zabezpieczeniem Denuvo.

Źródło: Steam, Codemasters