God of War Ragnarök: Valhalla - darmowy dodatek trafi do posiadaczy konsol PlayStation już za kilka dni

God of War Ragnarök to jedna z najpopularniejszych gier 2022 roku. Za produkcję odpowiada studio Sony - Santa Monica, która kontynuowała przygody Kratosa oraz Atreusa w nordyckich klimatach. Tytuł ukazał się na konsolach PlayStation 4 oraz PlayStation 5 w listopadzie 2022 roku i w ciągu roku (do 19 listopada 2023 roku) sprzedano łącznie ponad 15 milionów egzemplarzy produkcji. Podczas gali The Game Awards ujawniono dodatek God of War Ragnarök: Valhalla, którzy będzie darmowy dla posiadaczy gry.

God of War Ragnarok: Valhalla to darmowy dodatek do gry z 2022 roku. Będzie on epilogiem historii Kratosa, a sama rozgrywka garściami będzie czerpać z gatunku typu roguelike.

God of War Ragnarök: Valhalla będzie epilogiem wydarzeń z podstawowej wersji i choć twórcy podkreślili, że jest to de facto osobna historia, to jednak zalecane jest wcześniejsze ukończenie produkcji, by w pełni zrozumieć kontekst wydarzeń. Valhalla ma być głęboko osobistą i jednocześnie refleksyjną podróżą Kratosa, podczas której wraz z Mimirem trafimy do tajemniczych wybrzeży tytułowej Valhalli. Bohater będzie zmuszony stawić czoła echom swojej przeszłości, a jednocześnie podołać próbom, z jakimi przyjdzie mu się zmierzyć w Valhalli.

Z jednej strony God of War Ragnarök: Valhalla zaoferuje jeszcze więcej walki znanej z podstawowej wersji gry, ale jednocześnie połączy to z coraz popularniejszym gatunkiem roguelike, by wprowadzić eksperymentalną (dla tego studia) formę rozgrywki. Do wyboru będzie łącznie pięć poziomów trudności, więc gracze będą mogli dostosować trudność do własnych możliwości. Jeśli nie uda nam się przetrwać próby, powrócimy do początków, bogatsi o doświadczenia z wcześniejszych walk. God of War Ragnarök: Valhalla będzie darmowym dodatkiem dla posiadaczy podstawki, z kolei premierę zaplanowano już na 12 grudnia 2023.

Źródło: Sony