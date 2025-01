Gigabyte i MSI szykują liczne autorskie wersje układów GeForce RTX 40 SUPER. Mamy potwierdzenie nt. pojemności pamięci VRAM

Liczne źródła zgodnie twierdzą, że tuż po Nowym Roku firma NVIDIA zaprezentuje nowe karty graficzne GeForce RTX 40 z serii SUPER. Spodziewamy się premiery trzech modeli: RTX 4070 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER oraz RTX 4080 SUPER. Na temat tych modeli wiemy już w zasadzie wszystko, a więc pozostało jedynie czekać na pierwsze testy i ogłoszenie cen. Poza tym jednak warto zapoznać się autorskimi modelami tych kart, które szykują dla nas firmy Gigabyte i MSI.

Poznaliśmy przygotowywane modele kart GeForce RTX 40 SUPER od firm Gigabyte i MSI. Teraz już nikt nie powinien mieć wątpliwości co do VRAM-u na pokładzie nadchodzących jednostek.

Zacznijmy od tego, co przygotowuje Gigabyte. W bazie EEC natrafiono właśnie na listę ponad 30 nadchodzących kart graficznych. Mamy zatem kolejne potwierdzenie, że RTX 4080 SUPER będzie miał 16 GB VRAM, RTX 4070 Ti SUPER także 16 GB VRAM, a RTX 4070 SUPER zostanie wyposażony w 12 GB VRAM. Co jednak bardziej interesujące, można oczekiwać, że do sklepów trafią różne warianty niereferencyjne od tego producenta, jak np. AORUS (Master / Elite), AERO, WINDFORCE czy modele z nowej serii EAGLE ICE. Warto zwrócić też uwagę na ostatnie wymienione pozycje. Widzimy tam RTX-a 3050 z 6 GB VRAM w wersjach EAGLE czy WINDFORCE.

RTX 4090 RTX 4080 SUPER RTX 4080 RTX 4070 Ti SUPER RTX 4070 Ti RTX 4070 SUPER RTX 4070 Rdzeń AD102-300 AD103-400 AD103-300 AD102-175 / AD103-275 AD104-400 AD103-175 / AD104-350 AD104-250 CUDA 16384 10240 9728 8448 7680 7168 5888 VRAM 24 GB G6X 384-bit 16 GB G6X 256-bit 16 GB G6X 256-bit 16 GB G6X 256-bit 12 GB G6X 192-bit 12 GB G6X 192-bit 12 GB G6X 192-bit TDP 450 W 320 W 320 W 285 W 285 W 220 W 200 W

Skupmy się teraz na modelach szykowanych przez MSI. W różnych zagranicznych sklepach natrafiono już na konkretne układy od tego producenta. Można się zatem spodziewać, do klienci będą mogli nabyć jednostki RTX 40 SUPER w znanych i cenionych wariantach SUPRIM X, GAMING X SLIM (także w kolorze białym) oraz VENTUS 2X. Średnia cena kart RTX 40 SUPER od MSI prezentuje się następująco (bez VAT):



RTX 4080 SUPER - 1461 dolarów (ok. 5700 zł)

RTX 4070 Ti SUPER - 1120 dolarów (ok. 4370 zł)

RTX 4070 SUPER - 885 dolarów (ok. 3450 zł)

Nie można jednak zakładać, że są to ostateczne ceny. Mogą nam one jedynie dać wgląd na różnice pomiędzy tymi modelami. Tak czy siak, wszystkiego dowiemy się już 8 stycznia podczas targów CES 2024.

Źródło: VideoCardz