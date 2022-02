GG Premium, czyli kultowe Gadu-Gadu z płatnym abonamentem. Niska cena i konkretne korzyści to niestety za mało

„To nie rozmowa na SMS, wejdź na Gadu-Gadu” – każdy użytkownik kultowego internetowego komunikatora z Polski choć raz spotkał się z taką wiadomością od znajomego. Lata mijają, a z GG (dawniej Gadu-Gadu) korzystają dziś nieliczni. Nie przeszkadza to obecnemu właścicielowi w rozwoju platformy i próbach dostosowania jej do aktualnych trendów. Zmiany wiążą się bezpośrednio z zasobami finansowymi. Inflacja i rosnący koszt utrzymania skłoniły usługodawcę do zmiany modelu biznesowego. Użytkownicy będą mogli korzystać z dwóch typów kont – GG Standard oraz GG Premium. Za niewielką miesięczną opłatą, subskrybent zyska całkiem przydatne funkcje. Pytanie, czy w dobie Messengera, Instagrama, TikToka czy WhatsAppa, GG ma jakiekolwiek szanse przebicia?

Oficjalne, pierwsze wydanie Gadu-Gadu zostało udostępnione w połowie 2000 roku. Polscy użytkownicy dosłownie oszaleli na punkcie prostego, zabawnego komunikatora internetowyego umożliwiającego łatwy kontakt ze znajomymi oraz rodziną. Z biegiem lat, usługa wzbogacała się o kolejne moduły i choć nie wszystkim to odpowiadało, wymagały tego zmieniające się preferencje większości użytkowników. Dziś, GG (dawne Gadu-Gadu) to cień dawnej „potęgi”. Mimo to, włodarze nie zamierzają składać broni i chcą walczyć o obecnych i nowych userów. Aby skutecznie rozwijać platformę, potrzeba środków. Te mają płynąć z opłat abonamentowych związanych z kontem GG Premium.

Miesięczna opłata za GG Premium wyniesie 4,90 zł, natomiast decydując się na półroczny bądź roczny plan, zyskamy 1 lub 3 miesiące gratis. Użytkownicy zyskają możliwość korzystania z GG bez reklam, większą przestrzeń w galerii (do 100 zdjęć) oraz wydłużony okres dostępności plików (do 365 dni). Ponadto korzystanie z GG Premium oznacza nielimitowane wiadomości i zaproszenia wysyłane do osób z katalogu publicznego oraz do nieznajomych z ruletki. Profil subskrybenta będzie widoczny w czołówce wyników wyszukiwania w katalogu GG. To przydatne „dodatki”, natomiast obawiam się, że nie przyciągną one do usługi nowych użytkowników. Entuzjaści pozostaną z GG z sentymentu.

Źródło: GG